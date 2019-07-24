工研院攜手18家台灣業者 打造5G「小基站」

2019-07-24 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



全球5G賽局百家爭鳴，2020年為市場公認的5G產品元年，台灣廠商也首度搶進全球行動通訊系統第一波商機，工研院指出，在經濟部技術處支持下，攜手18家台灣業者打造「5G基地台生態系」，共同開發5G小型基地台 (small cell，簡稱 ‘小基站’ ) 產品，並將於年底與國際同步，完成商用化互通性測試，可望「錢」進全球基地台建置商機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G無線接取網路（RAN; Radio Access Network）技術因具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，不再像傳統系統封閉，電信營運商將攜手第三方設備供應商，共同推動介面開放及標準化並搶攻市場，這將是台灣業者切入5G市場的最佳機會點。

闕志克強調，在全球3GPP R15之5G技術標準已制定完成後，目前全球僅有 美、中、韓等國推出5G相關產品，工研院也跟18家業者已提早布局合作，與全球無線通信技術強國同步，在今年推出5G產品，這是台灣在行動通訊領域上少見的成就。