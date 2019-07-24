親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

工研院攜手18家台灣業者 打造5G基地台生態系統

2019-07-24 16:11經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

全球5G賽局百家爭鳴，2020年為市場公認的5G產品元年，台灣廠商也首度搶進全球行動通訊系統第一波商機！ 在經濟部技術處支持下，工研院攜手18家台灣業者打造「5G基地台生態系」，共同開發5G小型基地台 （small cell，簡稱 「小基站」 ) 產品，並將於年底與國際同步，完成商用化互通性測試，可望「錢」進全球基地台建置商機。

工研院將於今年7月31日舉辦的ICT TechDay年度大會中，展示國內第一套自主研發，並具備Open vRAN分散式架構的 5G NR 非獨立式基地台，以展現研發成果與技術能量，期能拓展產業合作機會、及時補足產業缺口、提升國際能見度，喜迎白牌化商機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G無線接取網路 （RAN，Radio Access Network）技術因具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，不再像傳統系統封閉，電信營運商將攜手第三方設備供應商，共同推動介面開放及標準化並搶攻市場，這將是台灣業者切入5G市場的最佳機會點。在全球3GPP R15的5G技術標準已制定完成後，目前全球僅有 美、中、韓等國推出5G相關產品，工研院也跟18家業者已提早布局合作，與全球無線通信技術強國同步，在今年推出5G產品，這是台灣在行動通訊領域上少見的成就。

闕志克認為，台灣在5G的領先成果，除了聯發科的5G手機晶片外，還有5G小型基地台先期的研發投入與成果。關鍵在經濟部技術處的全力支持下，台灣提早並持續參與5G標準制定，與全球同步開發 5G NR （NR， New Radio） 非獨立式 （NSA， Non-Standalone） 基地台通訊系統，並已掌握多項開放式虛擬化無線接取網路 （Open virtual-RAN， 簡稱Open vRAN） 關鍵技術，包含 射頻晶片/模組、L1基頻軟體、L2/L3通訊協定、系統軟體 等，可及時並充分提供給國產基地台於生產與設計之所需，工研院聯合台灣廠商，共同打造「5G 基地台生態系」。

闕志克指出，台灣網通及工業電腦業者在硬體生產設計上已具備優秀經驗，工研院運用多年關鍵技術之研發成果，已可提供5G基地台軟體技術與軟硬整合的解決方案，協助台灣網通廠與設備廠等，及時開發具競爭性之5G小基站產品。工研院已鏈結天線廠、射頻元件/模組廠、手機晶片廠、網通設備商、產品測試商、營運商等上下游至少18家業者，打造5G基地台之國產自主供應鏈與生態系，更已帶動小基站、邊緣運算 (MEC; Mobile Edge Computing)、網路功能虛擬化平台 (NFVI; Network Function Virtualization Infrastructure) 等關鍵產品、模組與相關元件發展，搶攻2025年高達2,510億美元的5G市場商機。

傳統無線接取網路技術因介面封閉，且通訊架構與市場大多被 諾基亞、愛立信、思科 等國際大型電信設備商所掌控，台灣廠商縱然有多年ODM/OEM等生產代工經驗，卻因面臨系統封閉、介面不統一等門檻挑戰，以致總難以切入被國際大廠壟斷的基地台設備市場。

隨著5G雲端化、虛擬化等特質，近年營運商積極順勢推動開放式、虛擬化之無線接取網路 (Open vRAN)，催生基地台介面開放與標準化之趨勢。營運商已攜手第三方設備供應商，打造具彈性且價格實惠的5G網路系統，便可直接向製造業者購買設備，打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，將可大幅降低高昂布建成本之壓力，進而引動相關訂單大挪移。

由於台灣網通設備廠及電子集團頗具代工、硬體生產設計等經驗優勢，若能及時補足射頻元件/模組、基頻/通訊協定/系統軟體等關鍵技術，將可為台灣切入此波基地台介面開放與標準化市場，開啟另一扇大門。

工研院將於今年ICT TechDay年度大會中，展示國內第一套自主研發，並具備O...
工研院將於今年ICT TechDay年度大會中，展示國內第一套自主研發，並具備Open vRAN分散式架構的5G NR非獨立式基地台。記者李珣瑛／翻攝
分享

5G工研院網通設備
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

工研院攜手產業 打造5G基地台生態系

2019-07-24 14:56

研調：日韓貿易戰 牽動台積電、三星競爭

2019-07-24 14:23

走過Q1谷底 投顧：半導體逐季升溫

2019-07-24 14:15

AMS上修財測 3D感測族群沾光

2019-07-24 14:15

德儀財報、展望 也為半導體打氣

2019-07-24 14:15

華通遭空襲？公司：對於今年營運審慎樂觀

2019-07-24 13:55

華碩搶攻雲端商機 拿下星國AI訂單

2019-07-24 11:27

智慧機銷量疲軟 5G手機風起雲湧

2019-07-24 11:12

泰偉攜紫光 攻陸彩票市場

2019-07-24 01:19

港獨角獸Tink Labs傳裁員

2019-07-24 01:18

樺漢、事欣科 搶博弈商機

2019-07-24 01:17

地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標

2019-07-24 00:57

APPLE CARD發行 採兩種模式

2019-07-24 00:56

燒錢太快 handy驚傳大幅裁員

2019-07-24 00:34

華碩電競手機 強攻大陸

2019-07-23 23:49

宏達電新VR 推升買氣

2019-07-23 23:49

電子零件生產 終止連六黑

2019-07-23 23:26

全球半導體產值 三度下修

2019-07-23 23:23

拿下人氣漫畫神之雫IP 大宇資董事長跨足餐飲業

2019-07-23 22:56

HTC與美國自然史博物協力推出雷克斯暴龍VR 正式上架

2019-07-23 19:00

布局智慧城市 研華入股華電聯網近2成

2019-07-23 18:10

經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡

2019-07-23 17:13

威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期

2019-07-23 17:01

三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅

2019-07-23 16:32

網家推環保紙箱 啟動綠色購物計畫

2019-07-23 15:18

不畏貿易戰 華為本周首發5G新機

2019-07-23 14:39

聯發科 明年第一季登5G首發車

2019-07-23 14:31

陳其邁：橋頭科學園區加速年底完成籌設計畫

2019-07-23 13:38

全球半導體產值估減9.6% 恐創10年最大降幅

2019-07-23 13:09

研調機構為5G掛保證 聯發科2020年大啖5G商機

2019-07-23 12:14

全國電電商Q4上線 以「大家電」拚差異化

2019-07-23 12:02

全國電破盤五天 突破去年業績

2019-07-23 12:01

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

控制權認定 和艦科創板上市叫停

2019-07-23 00:23

蘋果來台發信用卡 最快年底有眉目

2019-07-24 00:36
看更多

熱門文章

到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21

「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18

壽險大買美債ETF 驚動華爾街

2019-07-23 23:46

理賠金多個0！南山：人工失誤 保險局要第三方機構查核

2019-07-23 17:59

台商回流 五大銀行企金大補

2019-07-23 23:56

地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標

2019-07-24 00:57

搶工、搶地嚴重 經部提醒：投資避開越南

2019-07-24 00:02

壽險美債ETF買太多？投信心慌慌

2019-07-24 09:20

越南投資太熱 經部示警

2019-07-23 23:09

經濟解析／走私菸風暴擴大 牽動華航人事布局

2019-07-23 20:19

防洗錢...金管會彙整民眾七疑慮

2019-07-24 00:12

建商松助兩年前無預警停業 元大銀也受害

2019-07-23 19:25

APPLE CARD發行 採兩種模式

2019-07-24 00:56

7月車市旺 銷量衝今年高峰

2019-07-24 01:21

泰偉攜紫光 攻陸彩票市場

2019-07-24 01:19

兆豐AMC董座 林永堅出任

2019-07-24 00:12

防壽險業過度集中買ETF 金管會三招控管

2019-07-23 23:43

伙食費超額申報 不予認列

2019-07-24 00:19

購料糾紛 千興遭永青集團求償4,559萬元

2019-07-23 17:33

智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋

2019-07-23 19:54

星宇航空飛航團隊持續成長 第二梯培訓飛航員正式成軍

2019-07-24 11:07

財經觀點／全球景氣惡化 台灣製造業衰退

2019-07-24 00:11

台杉要設第二檔生技基金

2019-07-23 23:31

燒錢太快 handy驚傳大幅裁員

2019-07-24 00:34

港獨角獸Tink Labs傳裁員

2019-07-24 01:18

美國課剩餘關稅 學者：台廠首當其衝

2019-07-23 20:07

華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍

2019-07-23 21:01

桃園航空城協議價購惹議 鄭文燦：假訊息流竄

2019-07-24 12:16

樺漢、事欣科 搶博弈商機

2019-07-24 01:17

研調：日韓貿易戰 牽動台積電、三星競爭

2019-07-24 14:23

電子零件生產 終止連六黑

2019-07-23 23:26

車商高規格配備 搶市利器

2019-07-24 01:21

廠房自益信託 有條件享優稅

2019-07-24 00:19

東元越廠啟用 成為智能自動生產中心

2019-07-24 03:32

優化勞檢 勞動部勞檢方式改變了

2019-07-24 12:25

星展銀報告：雙多加持 台灣GDP有撐

2019-07-23 23:36

理賠金多個0！南山：第三方驗證實地查核 確認人員誤植

2019-07-23 18:47

彰銀海外神卡 最高回饋6％

2019-07-23 23:37

勞檢2人1組全程錄音 新措施促廉政

2019-07-24 14:22

華通遭空襲？公司：對於今年營運審慎樂觀

2019-07-24 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top