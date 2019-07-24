工研院攜手產業 打造5G基地台生態系

2019-07-24 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



全球5G賽局百家爭鳴，工研院攜手18家台灣業者共同開發5G小型基地台，並將於年底完成商用化互通性測試。圖為NOKIA的5G基地台。 聯合報系資料照片 分享 facebook

全球5G賽局百家爭鳴，2020年為市場公認的5G產品元年，台灣廠商也首度搶進全球行動通訊系統第一波商機。工研院攜手18家台灣業者打造「5G基地台生態系」，共同開發5G小型基地台（small cell）產品，並將於年底與國際同步，完成商用化互通性測試，搶攻全球基地台建置商機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G無線接取網路技術因具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，不再像傳統系統封閉，電信營運商將攜手第三方設備供應商，共同推動介面開放及標準化並搶攻市場，這將是台灣業者切入5G市場的最佳機會點。

在全球3GPP R15之5G技術標準已制定完成後，目前全球僅有 美、中、韓等國推出5G相關產品，工研院也跟18家業者已提早布局合作，與全球無線通信技術強國同步，在今年推出5G產品，這是台灣在行動通訊領域上少見的成就。

闕志克認為，台灣在5G的領先成果，除了聯發科的5G手機晶片外，還有5G小型基地台先期的研發投入與成果。關鍵在經濟部技術處的全力支持下，台灣提早並持續參與5G標準制定，與全球同步開發 5G NR非獨立式基地台通訊系統，並已掌握多項開放式虛擬化無線接取網路關鍵技術，包含 射頻晶片/模組、L1基頻軟體、L2/L3通訊協定、系統軟體 等，可及時並充分提供給國產基地台於生產與設計之所需，工研院聯合台灣廠商，共同打造「5G 基地台生態系」。

工研院表示，台灣網通及工業電腦業者在硬體生產設計上已具備優秀經驗，工研院運用多年關鍵技術之研發成果，已可提供5G基地台軟體技術與軟硬整合的解決方案，協助台灣網通廠與設備廠等，及時開發具競爭性之5G小基站產品。工研院已鏈結天線廠、射頻元件/模組廠、手機晶片廠、網通設備商、產品測試商、營運商等上下游至少18家業者，打造5G基地台之國產自主供應鏈與生態系，更已帶動小基站、邊緣運算、網路功能虛擬化平台等關鍵產品、模組與相關元件發展，搶攻2025年高達2,510億美元的5G市場商機。