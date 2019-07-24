研調：日韓貿易戰 牽動台積電、三星競爭

2019-07-24 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330)及三星的晶圓代工競爭受到市場矚目。路透 分享 facebook

近期台積電(2330)及三星的晶圓代工競爭受到市場矚目，國際研究暨顧問機構Gartner研究副總裁王端（Samuel Wang）指出，兩家公司的商業模式迥異，台積電產品都以供應客戶為目的，聚焦特定晶圓技術，毛利率較高，是晶圓市場市佔領導廠商，去年晶圓營收為342億美元，市佔率54.4%；至於日韓貿易戰影響目前尚未對兩家公司帶來大幅影響，後續仍有待觀察。

王端表示，三星以電子產品和記憶體起家，近期隨著產品升級釋放出額外產能而開始發展晶圓市場，但其晶圓以供應多樣化的自家產品需求為優先，因此技術較零散。去年三星晶圓代工營收（不含其他內需晶片）為48.4億美元，市佔率7.7%。

王端分析日韓貿易戰影響，目前尚未對三星或台積電帶來大幅影響，因晶圓廠商通常備有10週到12週的存貨，不過三星已開始向他國購買關鍵原料（如氟化氫），台積電則是提到今年第4季市場表現不確定性高，日韓貿易戰為主因。

在日韓貿易戰受管制的半導體材料中，對三星晶圓代工影響最大的並非EUV（極紫外光）光阻劑，而是氟化氫（hydrogen fluoride）。雖然三星7奈米技術完全仰賴EUV，當EUV光阻劑供應受限時，生產確實會有些影響，不過就晶圓代工7奈米技術而言，三星市場佔有率已遠低於台積電，EUV受管制在短期內並不會對市場帶來明顯震盪。相反地，氟化氫被應用在各種晶圓製造技術上，三星將因此受到較大衝擊。

Gartner預測整體晶圓代工市場2018年至2023年的複合年均成長率（CAGR）為4.5%，市場營收可望在2023年達到783億美元。未來幾年，除了日韓貿易戰，中美貿易戰也將影響半導體市場，會迫使中國未來儘量自我發展，製定中國標準，脫離依頼美國，使美中兩國發展出兩套電子產品標準。

Gartner表示，供應廠商需提早做好準備，且分散原物料、零件、器材等供應源，才能有效抓住新機會並且降低風險。