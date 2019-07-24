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AMD新品上市 映泰Q3迎旺季

2019-07-24 11:34經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

板卡廠映泰（2399）先前受惠加密貨幣龍頭比特幣大漲，帶動股價飆漲，惟近期比特幣回檔，映泰營運也重回基本面，展望本季，隨著超微（AMD）新品上市，法人看好帶動映泰板卡業務出貨增溫，為第三季旺季營運添柴火。

超微7月火力全開，推出多款主打七奈米製程的新品，與其關係緊密的映泰也宣布首款 Radeon RX5700 系列顯卡，即 Radeon RX5700XT 和 Radeon RX5700 。此外，映泰也宣布推出第四代RACING主板，最新的旗艦主板旨在為遊戲玩家和超頻玩家提供高速的性能，以實現超快速響應的遊戲體驗。

惟主機板產業近幾年面臨持續衰退慘況，身為中小型廠的映泰也無法倖免，導致主板出貨量規模日漸縮小，由於該業務占營收比例逾五成，也讓映泰近年營收持續衰退。

從今年上半年產品占營收比例來看，主板業務約五成，仍是第一大業務，而工業電腦、SSD及顯卡，佔比皆不到一成，其次則是轉投資中一和金公司，每個月穩定貢獻約4千萬元，營收佔比達25%。

受到比特幣等加密貨幣幣值大跌影響，顯卡廠去年下半年起面臨庫存過高問題，從2018年第三季起至今年第一季不斷打消庫存、進行資產減損，映泰也無法置身事外，去年下半年處於虧損狀態，直至今年第一季受惠處分資產，靠著業外收益助攻，單季每股盈餘（EPS）由虧轉盈來到0.02元。

法人指出，映泰第二季營收4.93億元，季減16%、年減42.2%，在營收規模持續縮小下，加上業外並無處分資產收益，預期第二季獲利將低於首季。

值得留意的是，加密貨幣龍頭比特幣6月底登上一萬美元大關，截至目前仍維持萬元以上強勢價位，刺激加密貨幣「礦主」在有利可圖下重回「挖礦」行列。不過，目前顯卡主要用於以太幣等其他加密貨幣「挖礦」，但本次比特幣大漲，其他貨幣漲幅明顯弱於前者。映泰指出，本波加密貨幣大漲的確有利去化舊有產品庫存，但對提升新品銷售動能則抱持保守態度。

加密貨幣營收比特幣
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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