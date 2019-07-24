華碩搶攻雲端商機 拿下星國AI訂單

2019-07-24 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



華碩（2357）搶攻雲端商機，今（24）日宣布由旗下華碩雲端取得新加坡Certis Group AI訂單、將協助Certis建置一套與AI大資料雲端服務（TWCC）類似架構之自有的高效能AI雲端系統。

同時，在科技部許有進次長見證之下，華碩雲端總經理吳漢章與新加坡Certis Group Senior Managing Director Joseph CP Tan完成合作備忘錄簽署，宣示雙方於智慧保全領域展開全方位合作。

合作包含Certis AI雲端系統建置，共同基於Certis Group累積之大數據開發科技執法與安全監控等AI應用，並進一步藉由雙方國際通路銷售共同發展之智慧保全解決方案三大階段；藉由華碩AI研發能量與國家級AI雲端系統建置、軟硬整合經驗，結合Certis Group國際頂尖之保全服務，期能為全球智慧保全市場帶來數位轉型契機。

Certis Group是新加坡主權基金淡馬錫旗下100％投資之子公司，服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、提供7個機場（包含新加坡樟宜機場）、36家以上購物中心、醫療院所等智慧保全服務。

吳漢章表示，智慧保全全球商機龐大，很榮幸華碩的AI雲端系統技術受Certis Group肯定，並進一步跨界合作、強強聯手於國際推廣，落實AI產業化；期望此合作模式可運用到不同領域，將台灣的AI技術推廣到更多國家。