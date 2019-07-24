親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

華碩搶攻雲端商機 拿下星國AI訂單

2019-07-24 11:27經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

華碩（2357）搶攻雲端商機，今（24）日宣布由旗下華碩雲端取得新加坡Certis Group AI訂單、將協助Certis建置一套與AI大資料雲端服務（TWCC）類似架構之自有的高效能AI雲端系統。

同時，在科技部許有進次長見證之下，華碩雲端總經理吳漢章與新加坡Certis Group Senior Managing Director Joseph CP Tan完成合作備忘錄簽署，宣示雙方於智慧保全領域展開全方位合作。

合作包含Certis AI雲端系統建置，共同基於Certis Group累積之大數據開發科技執法與安全監控等AI應用，並進一步藉由雙方國際通路銷售共同發展之智慧保全解決方案三大階段；藉由華碩AI研發能量與國家級AI雲端系統建置、軟硬整合經驗，結合Certis Group國際頂尖之保全服務，期能為全球智慧保全市場帶來數位轉型契機。

Certis Group是新加坡主權基金淡馬錫旗下100％投資之子公司，服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、提供7個機場（包含新加坡樟宜機場）、36家以上購物中心、醫療院所等智慧保全服務。

吳漢章表示，智慧保全全球商機龐大，很榮幸華碩的AI雲端系統技術受Certis Group肯定，並進一步跨界合作、強強聯手於國際推廣，落實AI產業化；期望此合作模式可運用到不同領域，將台灣的AI技術推廣到更多國家。

華碩投入雲端領域10多年，包含AI雲端基礎建設、數據儲存平台、AI技術平台、高效能伺服器、智慧終端等自有技術，具備雲端到AI垂直軟硬體整合能力，滿足人工智慧領域對於高效能AI雲端系統之整合需求，除協助科技部台灣杉二號AI超級電腦建置外，亦同步拓展國內外AI合作商機，提供國際級AI雲端整體解決方案。

華碩雲端與新加坡Certis 集團完成合作備忘錄簽署，宣示雙方於智慧保全領域展開...
華碩雲端與新加坡Certis 集團完成合作備忘錄簽署，宣示雙方於智慧保全領域展開全方位合作，左為華碩雲端總經理吳漢章。圖／華碩提供
分享

雲端服務華碩保全新加坡大數據人工智慧
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

智慧機銷量疲軟 5G手機風起雲湧

2019-07-24 11:12

電子零件生產 終止連六黑

2019-07-23 23:26

泰偉攜紫光 攻陸彩票市場

2019-07-24 01:19

港獨角獸Tink Labs傳裁員

2019-07-24 01:18

樺漢、事欣科 搶博弈商機

2019-07-24 01:17

地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標

2019-07-24 00:57

APPLE CARD發行 採兩種模式

2019-07-24 00:56

燒錢太快 handy驚傳大幅裁員

2019-07-24 00:34

華碩電競手機 強攻大陸

2019-07-23 23:49

宏達電新VR 推升買氣

2019-07-23 23:49

全球半導體產值 三度下修

2019-07-23 23:23

拿下人氣漫畫神之雫IP 大宇資董事長跨足餐飲業

2019-07-23 22:56

HTC與美國自然史博物協力推出雷克斯暴龍VR 正式上架

2019-07-23 19:00

布局智慧城市 研華入股華電聯網近2成

2019-07-23 18:10

經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡

2019-07-23 17:13

威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期

2019-07-23 17:01

三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅

2019-07-23 16:32

網家推環保紙箱 啟動綠色購物計畫

2019-07-23 15:18

不畏貿易戰 華為本周首發5G新機

2019-07-23 14:39

聯發科 明年第一季登5G首發車

2019-07-23 14:31

陳其邁：橋頭科學園區加速年底完成籌設計畫

2019-07-23 13:38

全球半導體產值估減9.6% 恐創10年最大降幅

2019-07-23 13:09

研調機構為5G掛保證 聯發科2020年大啖5G商機

2019-07-23 12:14

全國電電商Q4上線 以「大家電」拚差異化

2019-07-23 12:02

全國電破盤五天 突破去年業績

2019-07-23 12:01

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

控制權認定 和艦科創板上市叫停

2019-07-23 00:23

蘋果來台發信用卡 最快年底有眉目

2019-07-24 00:36
看更多

熱門文章

到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21

「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18

壽險大買美債ETF 驚動華爾街

2019-07-23 23:46

理賠金多個0！南山：人工失誤 保險局要第三方機構查核

2019-07-23 17:59

地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標

2019-07-24 00:57

台商回流 五大銀行企金大補

2019-07-23 23:56

搶工、搶地嚴重 經部提醒：投資避開越南

2019-07-24 00:02

海外旅遊神卡換人當！「My樂現金回饋卡」6%超高現金回饋搶客

2019-07-23 16:10

經濟解析／走私菸風暴擴大 牽動華航人事布局

2019-07-23 20:19

越南投資太熱 經部示警

2019-07-23 23:09

壽險美債ETF買太多？投信心慌慌

2019-07-24 09:20

聯發科 明年第一季登5G首發車

2019-07-23 14:31

防洗錢...金管會彙整民眾七疑慮

2019-07-24 00:12

經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡

2019-07-23 17:13

打趴一堆海外神卡 這張卡出國可享最高6％回饋

2019-07-23 15:09

建商松助兩年前無預警停業 元大銀也受害

2019-07-23 19:25

7月車市旺 銷量衝今年高峰

2019-07-24 01:21

APPLE CARD發行 採兩種模式

2019-07-24 00:56

網紅高收入申貸落空 銀行業者：4種情況難過關

2019-07-23 13:10

台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成

2019-07-23 12:52

購料糾紛 千興遭永青集團求償4,559萬元

2019-07-23 17:33

兆豐AMC董座 林永堅出任

2019-07-24 00:12

智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋

2019-07-23 19:54

伙食費超額申報 不予認列

2019-07-24 00:19

美國課剩餘關稅 學者：台廠首當其衝

2019-07-23 20:07

防壽險業過度集中買ETF 金管會三招控管

2019-07-23 23:43

財經觀點／全球景氣惡化 台灣製造業衰退

2019-07-24 00:11

台杉要設第二檔生技基金

2019-07-23 23:31

華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍

2019-07-23 21:01

燒錢太快 handy驚傳大幅裁員

2019-07-24 00:34

港獨角獸Tink Labs傳裁員

2019-07-24 01:18

泰偉攜紫光 攻陸彩票市場

2019-07-24 01:19

好享退全民退休投資專案 7月30日報名截止

2019-07-23 16:51

電子零件生產 終止連六黑

2019-07-23 23:26

三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅

2019-07-23 16:32

樺漢、事欣科 搶博弈商機

2019-07-24 01:17

車商高規格配備 搶市利器

2019-07-24 01:21

東元越廠啟用 成為智能自動生產中心

2019-07-24 03:32

漢來美食推極品牛肉節 金門牛首度登上五星級餐桌

2019-07-23 13:37

威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期

2019-07-23 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top