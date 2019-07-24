華碩結盟Certis AI雲端系統解決方案進軍海外市場

2019-07-24 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華碩（2357）今（24）日宣布，由華碩雲端取得新加坡Certis Group AI訂單、將協助Certis建置一套與AI大資料雲端服務（TWCC）類似架構之自有的高效能AI 雲端系統；雙方也簽署合作備忘錄，將在智慧保全領域展開全方位合作。

華碩雲端總經理吳漢章與新加坡Certis Group Senior Managing Director Joseph CP Tan完成合作備忘錄簽署，雙方合作將包含Certis AI雲端系統建置，共同基於Certis Group累積之大數據開發科技執法與安全監控等AI應用，並進一步藉由雙方國際通路銷售共同發展之智慧保全解決方案三大階段。

藉由華碩AI研發能量與國家級AI雲端系統建置、軟硬整合經驗，結合Certis Group國際頂尖的保全服務，期能為全球智慧保全市場帶來數位轉型契機。

Certis Group是新加坡主權基金淡馬錫旗下100％投資子公司，服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、提供7個機場（包含新加坡樟宜機場）、36家以上購物中心、醫療院所等智慧保全服務。

吳漢章說：「智慧保全全球商機龐大，很榮幸華碩的AI雲端系統技術受Certis Group肯定，並進一步跨界合作、強強聯手於國際推廣，落實AI產業化；期望此合作模式可運用到不同領域，將台灣的AI技術推廣到更多國家」。

華碩投入雲端領域10多年，包含AI雲端基礎建設、數據儲存平台、AI技術平台、高效能伺服器、智慧終端等自有技術，具備雲端到AI垂直軟硬體整合能力，滿足人工智慧領域對於高效能AI雲端系統之整合需求，除協助科技部台灣杉二號AI超級電腦建置外，同步拓展國內外AI合作商機，提供國際級AI雲端整體解決方案。