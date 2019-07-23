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HTC與美國自然史博物協力推出雷克斯暴龍VR 正式上架

2019-07-23 19:00聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

HTC（宏達電）自今年3月攜手與世界著名、著重科學、文化和教育領域的American Museum of Natural History（美國自然史博物館），推出首款多人互動的《T. rex：Skeleton Crew 》（雷克斯暴龍VR 體驗）大受好評後，雙方進一步於今日在VIVEPORT上釋出內容更加豐富的《雷克斯暴龍VR 體驗》中文與英文雙版本。

HTC表示，《雷克斯暴龍VR 體驗》除提供Viveport Infinity（Viveport的VR訂閱服務）的用戶下載，玩家也可以在 Viveport商店以4.99美元購買，讓全球各地的人們都能隨時隨地體驗最令人嘆為觀止、震撼人心的自然環境。

 美國自然史博物館以《雷克斯暴龍VR 體驗》作為其年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分(本展持續至2020年8月9日結束)，博物館的訪客們透過虛擬實境體驗將彷若置身於蜥臀目恐龍館的空間之中，訪客須同心協力拼湊出一具經過科學驗證的霸王龍3D骨骼模型，任務完成後，展廳即幻化為6600萬年前美國蒙大拿州霸王龍所棲息的沼澤地，霸王龍隨即在他們眼前栩栩如生地復活過來。

此次在Viveport所發布的單人版本延伸博物館版本，更加入展覽策展人暨古生物學權威Mark Norell博士風趣的互動式導覽，導覽過程中玩家將探索恐龍骨架的所有組成部分，並解鎖大量新的內容，包括歷史資料影片、視覺化數據和圖表，以及精彩的動畫，相當引人入勝。

博物館科學視覺化部門主任Vivian Trakinski說：「虛擬實境是一個引人入勝的領域。在這裡，我們能突破時間和空間的束縛，更不會受制於生物或物體的大小、速度及距離等限制。作為一個自然歷史博物館，我們可以利用這項技術讓觀眾體驗最神奇、最難以接觸的自然領域。」

VIVE Studios副總Chris Chin說：「透過充滿互動性的虛擬實境，《雷克斯暴龍VR 體驗》讓6600萬年前的恐龍之王在觀眾眼前活過來，讓觀眾以沉浸式的觀展形式，享受博物館的新展覽《霸王龍：終極掠食者》。同時，我們透過家用版將這座古老博物館的一部分帶到全世界恐龍迷的家中，我們迫不及待地想讓玩家們體驗Vive Studios所製作的非凡內容。」

 美國自然歷史博物館自1869年成立以來，及不停地透過廣泛的科學研究、教育及展覽來探索、闡釋、傳遞關乎人類文化、自然世界及整個宇宙的相關知識。美國自然歷史博物館因其展覽與科學探索觸角深遠，並能將當寬廣地呈現世界文化而聞名於世。其每年的訪客人數已突破500萬。

HTC與美國自然史博物協力推出雷克斯暴龍VR 正式上架。HTC提供
HTC與美國自然史博物協力推出雷克斯暴龍VR 正式上架。HTC提供
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