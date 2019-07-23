經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡

2019-07-23 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部智慧財產局今日表示，Apple已於7月15日申請「Apple Card」商標，商品項目還包括金融服務及發行信用卡。全案最快半年審完。 路透 分享 facebook 經濟部智慧財產局今（23）日表示，Apple已於7月15日申請「Apple Card」商標，商品項目還包括金融服務及發行信用卡。全案最快半年審完。

根據蘋果公司登記申請資料，Apple這次申請註冊「Apple Card」商標，申請商品類別名稱有009項的電腦、平板電腦、NB、智慧手錶、智慧眼鏡、相機、計步器等等商品；以及042項的電腦硬體及軟體之諮詢服務等。

最受關注的是，Apple註冊「Apple Card」商標，也申請036項，包括：金融服務、金融交易、發行信用卡、借款卡及現金儲值卡服務、人壽保險、健康保險、提供保險經紀、資訊及諮詢；不動產經紀服務等等。

智慧財產局官員表示，蘋果公司才剛提出申請，預計審查要5至6個月時間。以此推估，最快年底、明年初才會有結果。

官員表示，首先會先看蘋果公司提出文件是否齊備，申請商品項目是否具體，若寫得很概括就會要求補正。

接下來，官員進一步表示，就是要看有無違法《商標法》第29、30條相關規定，主要是看是否有「識別性」及「近似性」問題。前者是指，商標名稱能否辨識出、看出屬該公司商品或服務，如果是一般或共同描述性文字，則不能做為商標。後者則是要檢視是否與別人有近似商標。

據了解，蘋果公司先前已有多次申請「Apple」再加上其他文字作為商標，例如Apple 3D Touch的商標，智慧財產局同意它可以使用Apple 3D Touch商標，但不能單獨用「3D Touch」作為商標。這次是以「Apple」再加上Card申請商標，是否比照先前例子通過，備受各界關注。