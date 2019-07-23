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行政院：10企業組成旗艦團隊 鎖定泰國、印尼

2019-07-23 16:44經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院政委龔明鑫今（23）日指出，「亞洲・矽谷計畫」培育10間具有潛力的企業組成「旗艦團隊」，擬透過三階段來佈局國際系統整合（SI）輸出商機。他指出，目前鎖定泰國泰北、印尼泗水設立專供台商投資的「區中區」、「園中園」，預計明年就可啟動細部談判。

龔明鑫表示，我國產業過去集中在零組件製造或代工，因此在產業轉型與升級上，要透過5+2產業創新來佈局，包括綠能的離岸風電、太陽光電，以及亞洲・矽谷的智慧城市等屬於系統整合能量，將全面性的解決方案做起來後輸出至東南亞等海外地區。

龔明鑫指出，他們計劃透過三部曲來執行，第一階段是在國內進行示範性應用，包括智慧城市、智慧製造，計劃在2024年以前，培養出3家國際級SI公司，而亞矽計畫也盤點初10家具有潛力的公司，組成旗艦團隊。

龔明鑫指出，這10家企業包含研揚科技（智慧路燈、能源管理）、中華電信（治理）、神通資訊（交通）、環拓（能源）、皇輝（交通）、光寶科技（智慧路燈）、佳世達科技（健康）、國興資訊（農業）、經緯航太（農業）、寬緯科技（農業）。

龔明鑫表示，第二階段，是將已經發展出來的成果與量能輸出，方式包含透過會展如智慧城市展，將國內成功的方案與企業推銷給各國與潛在買家；政府也會協助企業展示，如蔡英文總統到聖文森等友邦國家展示智慧城市、經緯航太的無人機協助東南亞國家監控農業生產、宏碁協助印度水質監控等。

龔明鑫指出，第三階段就是策略佈局。他說，透過理解對方的需求、發展對方的需要，並盤點我方能提供的量能來提出方案，接洽中的包括泰國泰北開設工業園區的「區中區」，導入智慧方案；印尼泗水工業園區計畫成立面積上百公頃的保稅園區，以「園中園」方式提供專屬台商的區域；印度多邦也表達讓更多台商進駐、投資進駐的意願。

龔明鑫指出，由於美中貿易戰的因素，我國將第三階段的策略佈局時程提前，因此政府會盡快與我國廠商、東南亞等國的政府洽談計畫時程，在考量當地國的意願及需求、我方廠商可提供的方案及國際佈局與區域整合影響三個要素後，再來進行佈局。

龔明鑫舉例，例如泰國的區中區，要招攬台灣的智慧製造、數位經濟與智慧醫療產業進駐，成為台灣智慧產業示範區，未來也要讓台國的廠商去參觀、合作，目前該計畫正透過中興工程顧問社、中華電信考察、評估。

龔明鑫東南亞智慧城市
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