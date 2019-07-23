三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅

2019-07-23 16:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner預測，今年全球半導體營收總計4,290億美元，較2018年的4,750億美元減少9.6%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國際研究暨顧問機構Gartner預測，今年全球半導體營收總計4,290億美元，較2018年的4,750億美元減少9.6%，是從2018年第4季以來對今年營收的第三次下修；主要原因是晶片售價下挫、中美貿易戰延燒及應用裝置需求停滯，造成今年全球半導體營收面臨10年來最大跌幅。

Gartner資深首席分析師李輔邦指出，「全球半導體市場受多重因素交互影響，正面臨2009年以來最大的跌幅。除記憶體和其他種類晶片的售價下跌，中美貿易戰和手機、伺服器、PC等主要應用裝置需求停滯也是不可忽視的因素。半導體廠商應重新評估生產和投資策略，以確保在衰退的市場中仍能站穩腳跟」。

DRAM自2018年第3季起受到需求減弱影響，面臨供過於求的狀況，價格持續下滑。今年全年售價預計再下跌42.1%，供過於求現象估計將延續至2020年第2季。應用面來自超大規模伺服器（hyperscale）廠商需求速度減緩，加上DRAM供應鏈庫存持續增加，過去DRAM產業長期供不應求的狀況已在2018年下半年翻轉結束。

中美貿易戰導致匯率不穩定，美國也因安全考量向中國企業實施貿易限制，對半導體產業的供需狀況帶來長期的影響。

一方面這將加速中國國內的半導體生產，並促使中國針對多項技術（如ARM處理器）研發在地化的分支版本，另一方面，有些製造商會在中美貿易戰期間遷出中國，或者為了減少未來紛爭而開始找尋多個不同的生產基地。

全球NAND市場則是從2018年第1季就面臨過度供給，本季價格又因NAND短期需求不如預期而更加下跌。

李輔邦表示，「Gartner預期手機的高存貨率及固態陣列（Solid-State Array ；SSA）需求遲緩將延續到未來幾季，並給價格帶來更大價格下跌壓力，預計要到2019年第4季後市場供需才可望更趨近平衡」。

李輔邦說：「市場的長期走勢（2022年後）表現就較讓人擔憂，畢竟PC和手機等產品的長期需求增長正在下降，中國NAND新廠也將增加更多產能，這些都是影響市場的重要因素。」