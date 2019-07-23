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宏達電攜美國自然史博物 推雷克斯暴龍VR

2019-07-23 15:02經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今（23）日宣布，自今年3月攜手美國自然史博物館，推出首款多人互動的《T. rex：Skeleton Crew 》（雷克斯暴龍VR 體驗）大受好評後，雙方進一步在VIVEPORT上釋出內容更加豐富的《雷克斯暴龍VR 體驗》中文與英文雙版本，除提供Viveport Infinity的用戶下載，玩家也可以在 Viveport商店以4.99美元購買。

美國自然史博物館以《雷克斯暴龍VR 體驗》作為其年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分，博物館的訪客們透過虛擬實境體驗將彷若置身於蜥臀目恐龍館的空間之中，訪客須同心協力拼湊出一具經過科學驗證的霸王龍3D骨骼模型，任務完成後，展廳即幻化為6,600萬年前美國蒙大拿州霸王龍所棲息的沼澤地，霸王龍隨即在他們眼前栩栩如生地復活過來。

宏達電表示，此次在Viveport所發布的單人版本延伸博物館版本，更加入展覽策展人暨古生物學權威Mark Norell博士風趣的互動式導覽，導覽過程中玩家將探索恐龍骨架的所有組成部分，並解鎖大量新的內容。

博物館科學視覺化部門主任Vivian Trakinski指出，虛擬實境是一個引人入勝的領域，可以突破時間和空間的束縛，更不會受制於生物或物體的大小、速度及距離等限制。利用這項技術能讓觀眾體驗最神奇、最難以接觸的自然領域。

VIVE Studios副總Chris Chin表示，透過充滿互動性的虛擬實境，《雷克斯暴龍VR 體驗》讓6,600萬年前的恐龍之王在觀眾眼前活過來，讓觀眾以沉浸式的觀展形式，享受博物館的新展覽《霸王龍：終極掠食者》。同時，透過家用版將這座古老博物館的一部分帶到全世界恐龍迷的家中。

美國自然歷史博物館自1869年成立以來，及不停地透過廣泛的科學研究、教育及展覽來探索、闡釋、傳遞關乎人類文化、自然世界及整個宇宙的相關知識。美國自然歷史博物館因其展覽與科學探索觸角深遠，並能將當寬廣地呈現世界文化而聞名於世。其每年的訪客人數已突破500萬。

圖／宏達電提供
圖／宏達電提供
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