研調機構為5G掛保證 聯發科2020年大啖5G商機

2019-07-23 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



繼台積電之後，國際研究顧問機構也唱旺5G後勢，5G應用加速部署帶動2020年大成長。根據Gartner（顧能）最新報告預測，2020年5G手機銷量將占手機市場的6%，至2023年進入黃金高峰期，5G手機市占率將大幅攀升至51%。法人指出，手機晶片聯發科（2454）5G手機處理器於明年第1季於終端市場問市，優先受惠、大啖5G商機。

顧能指出，2019上半年已有幾間手機廠商推出支援5G的手機，亦有更多廠商預計在2020年供應價格較平易近人的5G手機，改善衰退的手機銷售量。研究總監Ranjit Atwal表示，2020年5G手機銷量將占手機市場的6%，而隨著5G服務範圍逐漸增廣，使用者經驗可望提升，連帶影響售價跟著調降，預測2023年將是市場躍升的一年，屆時5G手機的市占率將達51%。

2020年時，7%的全球行動通訊服務供應商能提供商用無線5G服務，對比2018年時還在印證5G概念可行性、建構商用5G網路的情境，算是相當大的進展。

目前4G手機成長已陷入瓶頸，顧能表示，目前全球手機出貨量為17億支，與2015年的19億支相比，降幅約10%。若手機未具備特別突出的新功能、更高效率或更佳的體驗，使用者將不願換新機，手機使用年限將會持續拉長。估計2019年手機出貨量將減少2.5%，面臨至今最嚴重的跌幅。

5G產業鏈成半導體產業救世祖，法人表示，5G手機處理器及周邊產業，將最優先嚐到5G甜美果實，聯發科投入5G長達四年之久，針對亞洲、北美和歐洲推出的全球Sub-6GHz頻段5G網路設計，5G移動平台將於2019年第3季向主要客戶送樣，首批搭載該移動平台的5G終端產品最快將在2020年第1季度問市，最先搭上5G列車。