中華電迎2020奧運 啟動70萬4K機上盒換機

2019-07-22 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信為迎接2020年東京奧運，計畫明年6月底再更換70萬台4K機上盒，預計在奧運開賽前，200多萬用戶中，有110萬MOD用戶可以看4K奧運，相關供應商華電網、中華系統整合、聯發科、和碩旗下永碩、百一可望受惠。

東京奧運即將在2020年7月24日舉行，由於台灣跟日本時差只有一個小時，市場普遍預期將再掀起新一波奧運收視熱潮，近期台、中、華、民等無線四台、中華電信合作夥伴愛爾達、富邦集團旗下momo TV等頻道業者均有意爭取奧運轉播權，據了解今年奧運轉播權利金高達6.2億元。

東京奧運強打5G、8K，多數賽事則將以4K轉播，去年愛爾達轉播世足賽，就與中華電信合作，在MOD平台上以4K高畫質播出，帶起4K觀看運動賽事熱潮。

近期中華電信也積極推動4K機上盒換機，目前約有40萬用戶使用4K機上盒，中華電信表示，預計在明年底以前，完成70萬用戶4K機上盒更換計畫，預估奧運前，將有110萬MOD用戶可以收看到4K的奧運賽事轉播。

中華電信預計年底前開始採購新的4K機上盒，目前MOD平台為中華電信研究院自行開發，晶片供應商為聯發科，系統整合合作夥伴為華電聯網及中華系統整合，製造廠商包含和碩旗下永碩及機上盒廠商百一。法人預估，中華電信到明年上半年前投入4K機上盒採購金額約為10億元左右。