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暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

臻鼎集團7月類載板放量 鵬鼎增資秦皇島支持

2019-07-22 17:06經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳。報系資料照
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全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）集團持續擴大高階製程生產，今（22）日公告旗下子公司鵬鼎控股(深圳)增資100%持股秦皇島子公司宏啟勝精密電子，臻鼎提到主要是鵬鼎先前A股上市籌措的資金專款專用，用於支持秦皇島類載板產能建置需求，在7月類載板量產規模也穩不放量。

臻鼎公告提到，代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會決議增資100%持股子公司宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司，交易總額約人民幣3.5億元。

臻鼎深圳
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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