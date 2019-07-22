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不只進駐台中 海康威視「天網」早已籠罩台灣

美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」

和艦上海上市案中止 投審會：不予評論

2019-07-22 12:42經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

針對晶圓代工廠聯電今（22）日上午傳出決定中止子公司和艦晶片製造（蘇州）在中國上海證券交易所上市，經濟部投審會執行秘書張銘斌針對此事，僅簡單回應表示「不予評論」。

晶圓代工廠聯電經濟部
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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