和艦上海上市案中止 投審會：不予評論

2019-07-22 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



針對晶圓代工廠聯電今（22）日上午傳出決定中止子公司和艦晶片製造（蘇州）在中國上海證券交易所上市，經濟部投審會執行秘書張銘斌針對此事，僅簡單回應表示「不予評論」。