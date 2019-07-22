北科大攜手友達產學合作 師生納入企業人才庫

2019-07-22 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台北科大今（22）日與面板大廠友達光電簽約「國際產學聯盟國際會員暨前瞻產學研發合作基金」，將全面在產學合作、人才培育就業、研發合作基金及國際產學聯盟等四大方向，整合跨領域的資源。

台北科大表示，繼鎧勝控股、宏遠興業、華新科技、美超微及泰達電之後，友達正式成為北科大國際產學聯盟第六家國際會員，象徵雙方加大產學合作的深度及廣度，北科大透過聯盟為友達提供產學媒合、技術導入、校園徵才、人力培訓等服務。

其中，北科大與友達的具體合作項目，包括一、成立前瞻產學研發合作基金，作為產學合作及共同研發計畫提供必要資金。二、展開全面性短中長期產學合作計畫，率先啟動的智慧製造專案項目，已有12案計畫洽談中。三、北科大師生將成為友達的人才庫，擴大雙方原有的企業人才培育與青年就業計畫，如北科大加入GOLF學用接軌聯盟、北科大教授納入友達大學師資群。

友達為北科大交流密切的校友企業，2016年即與北科大簽訂產學合作意向書，使北科大成為全台唯一液晶面板實習工廠首家簽約學校，供光電相關科系學生實習參觀面板前端製程，並規劃實習、碩博士獎學金、跨國訓練等一系列人才養成計畫，培育光電產業高階研發菁英。

北科大校長王錫福表示，友達關注的智慧製造、智慧感測、能源管理、循環經濟面向，恰好是北科大研發能量最強，成果最豐碩的領域，「例如在智慧節能方面，本校能源與冷凍空調工程系將與友達龍潭廠合作，預期可達成空調節能達5%目標，希望本校研發成果成為友達強大的後援。」他指出，此次簽約將開啟雙方更寬廣、更深入的合作，加上科技部國際產學聯盟（GLORIA）計畫支持，必能再創產官學合作典範。

友達董座彭双浪表示，近年友達積極導入智慧製造、提升管理能力已有成果，友達發起的GOLF學用接軌聯盟已有21家企業、42所學校加入。「我們與北科大在智慧製造、供應鏈管理及智慧研發都展開合作題目，橫跨機電、電資、管理三大學院，我相信未來會有諸多合作是跨領域、跨學院。此次新的合作架構只是序幕，方便彼此跨域整合，盼未來能落實更多更好的合作方案。」