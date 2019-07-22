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和艦上海上市案中止 聯電：主因控制權認定問題

2019-07-22 12:35經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）公告決定中止子公司和艦晶片製造（蘇州）在中國上海證券交易所上市，聯電表示，該上市案是以和艦為主體，偕同聯芯與聯暻半導體，申請上海科創版上市申請，但因聯電和大陸主管機關對於聯芯的具有實質控制權認定無法取得共識，因此，聯電決定中止和艦上市申請案。

去年6月聯電大動作宣布，子公司和艦擬申請於上海證券交易所上市部分，聯電表示將由從事8吋晶圓專工業務的子公司和艦芯片製造（蘇州），偕同另一大陸子公司聯芯集成電路製造（廈門），以及從事IC設計服務的子公司聯暻半導體，由和艦向大陸證監會申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並向上海證券交易所申請上市交易。

不過，聯電表示，目前聯電持股聯芯股權50%，而子公司和艦持有聯芯15%股權，雖然和艦是聯電子公司，但二家公司仍是獨立營運個體，因此，在對聯芯的實質控制上，大陸官方認為，對於聯芯實質的控制權，投資市場在認定上可能會有疑義，大陸主管機會和聯電雙方，在和艦對聯芯具有實質控制權認定上無法取得共識，是決定中止和艦上市申請的主因。

聯電去年宣布以和艦為主體在大陸掛牌並強調，未來聯電將負責大陸以外的全球市場，而大陸市場的發展將完全以和艦為重心，聯電發言人兼財務長劉啟東強調，雖然和艦在大陸上市申請中止，但是影響只有大陸市場的籌資管道，但聯電集團在美國、台灣及新加坡仍有籌資的管道和能力，所以，影響不大，且在生產布局上，和艦在大陸發展約20年的時間，仍規劃成為未來聯電在大陸發展的基石，也不會因上市申請中止而有改變。

去年6月聯電公布和艦將向上海證交所申請上市交易時，股價短線出現一波急漲，而今（22）日，聯電公告中止和艦上市申請案，盤中聯電股價小幅下跌約0.36%。

聯電董事長洪嘉聰 (本報系資料庫)
聯電董事長洪嘉聰 (本報系資料庫)
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