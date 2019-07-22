親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

當免費停車場！ 露營車竟開到溪頭加油站炊煮

軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

AI技術及應用不斷進步 投資持續看好

2019-07-22 12:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

全球AI發燒，吸引市場資金靠攏，帶動ROBO Global AI指數近期續攻新高，今年來累計漲幅達33.6%。全球5G商轉應用持續增加，加上國際知名調研公司Canalys報告顯示，全球5G手機出貨量占整體智慧型手機比重預估將逐年攀升，至2023年可望超越5成，AI仍具長線投資商機。

今年來幾宗大型併購案，都圍繞在AI相關話題。如麥當勞收購以色列一家人工智慧公司Dynamic Yield，計畫將AI技術導入餐飲服務；微軟與醫療生技新創公司Adaptive Biotechnologies合作，擬結合AI技術與醫療服務開創新局；Google收購資料分析新創公司Looker，強化AI運算技術。

企業爭相投資AI，正引導市場資金往AI相關產業靠攏，帶動股價迭創新高。法人指出，儘管政經環境不穩，企業面臨獲利成長放緩的壓力，但AI技術突飛猛進，發展趨勢未曾改變，預估未來3年獲利年複合成長率超過3成以上，優於那斯達克、S&P 500成分股整體表現，仍將是股市投資的一盞明燈。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊分析，產業庫存逐漸去化，下半年科技業出貨潮及暑假消費旺季，半導體等科技類股景氣後續有望逐漸回溫。新創商品及應用也推動AI相關產業持續成長，如半導體大廠高通布局物聯網有成，旗下最新晶片組僅推出6個月就獲得各廠商採用，將驅動全球數千款物聯網終端裝置。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI技術為企業節省時間與成本，讓工作更有效率，因此在全球各行各業上演革新戲碼。以美光科技為例，導入AI後，產品品質能提升35%，產量增加至少10%。而這只是就製造業的幫助，對金融、醫療、消費、交通等各行業，具有同樣的正面效果。

陳世杰表示，在全球政經環境不穩下，不少企業面臨成長放緩的壓力，但AI技術衍生的獲利貢獻相當驚人，甚至是影響未來企業成敗的重要關鍵，所以讓越來越多的企業不惜砸下重金全力導入，同時，也扮演著股票市場的投資明燈。

智慧型手機半導體物聯網
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

聯茂傳搶單台燿 法人：衝擊不大

2019-07-22 10:53

和艦上海上市案中止 聯電：卡在控制權認定

2019-07-22 10:41

鴻海強化三核心 衝高毛利

2019-07-22 00:31

劉揚偉：貫徹兩大原則 把人才留住

2019-07-22 00:30

劉揚偉：員工股票分紅 有條件承諾

2019-07-22 00:28

蘋果導入Micro LED 台廠大贏家

2019-07-22 00:18

Micro LED夯 晶電迎好年

2019-07-22 00:17

錼創、錸寶結盟 搶進LED新藍海

2019-07-22 00:17

5G三共遊戲規則 聲聲催

2019-07-22 00:14

28GHz頻譜 可能標不滿

2019-07-22 00:12

鄭明智專訪／台郡升級 拚領航5G應用

2019-07-22 00:03

財經觀點／企業數位轉型 六大解決方案

2019-07-22 00:03

鄭明智專訪／鄭明智：八字箴言 做大台郡營運

2019-07-22 00:01

鄭明智專訪／台郡做對三件事 打下堅實基礎

2019-07-22 00:00

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

2019-07-21 17:56

蕭清志 帶領緯軟拚奧運級實力

2019-07-21 13:38

國巨續跌 陳泰銘不是被嚇「大」的

2019-07-21 13:38

全球晶圓代工產值衰退 台積電靠三招穩住江山

2019-07-21 09:36

策略經營／卓桐華：大象打架 危機變商機

2019-07-16 22:48
看更多

熱門文章

蘋果導入Micro LED 台廠大贏家

2019-07-22 00:18

星宇董座張國煒取得A321執照 明年首航可能由他執飛

2019-07-21 17:00

1.8億元打造商旅 他要發揚苗栗在地理念

2019-07-21 15:39

新制以來已百萬人退休 企業年金險為何14年進度為零？

2019-07-21 19:11

飯店業最神秘的「金鑰匙」 全台僅剩22把

2019-07-22 09:08

印花稅廢除 政院將拍板

2019-07-22 00:25

國巨續跌 陳泰銘不是被嚇「大」的

2019-07-21 13:38

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

2019-07-21 17:56

日租一晚竟殺到500元 旅宿業者揚言要「革命」

2019-07-21 16:34

鴻海強化三核心 衝高毛利

2019-07-22 00:31

印花稅 最快明年走入歷史

2019-07-22 00:23

Micro LED夯 晶電迎好年

2019-07-22 00:17

純網銀效應 金管會鬆綁數位存款帳戶規定

2019-07-21 23:03

大成鋼拓版圖 併隆美窗簾

2019-07-22 00:15

激勵員工士氣 交通部要從華航內部找總經理

2019-07-21 16:42

郭台銘：日韓原料戰 三點值得思考

2019-07-21 18:37

住宅補貼申請今日開跑 哪些人可受惠？

2019-07-22 10:55

錼創、錸寶結盟 搶進LED新藍海

2019-07-22 00:17

沒賺股利也沒關係 台積電除息後進場1張賺3萬元

2019-07-22 10:18

劉揚偉：員工股票分紅 有條件承諾

2019-07-22 00:28

5G三共遊戲規則 聲聲催

2019-07-22 00:14

劉揚偉：貫徹兩大原則 把人才留住

2019-07-22 00:30

繼承農地免遺產稅 有條件

2019-07-21 23:06

驚艷印度 貿協董事長黃志芳於國圖發表演講

2019-07-21 19:33

名家觀點／什麼！財報不實獨董負推定過失責任

2019-07-22 00:56

中鋼 挺風電產業在地化

2019-07-22 00:13

手機開戶 可望吸引「小白」

2019-07-21 22:58

蕭清志 帶領緯軟拚奧運級實力

2019-07-21 13:38

大成鋼總座謝榮坤操盤 業績翻倍

2019-07-22 00:14

和艦上海上市案中止 聯電：卡在控制權認定

2019-07-22 10:41

貿協董座黃志芳赴國圖演講 談印度不思議

2019-07-21 18:40

運價一日三市…BDI衝五年半新高

2019-07-21 23:23

私募境外基金行銷 可藉金錢信託進行

2019-07-21 23:46

大成鋼系統化管理 助攻隆美窗簾獲利

2019-07-22 00:14

28GHz頻譜 可能標不滿

2019-07-22 00:12

鄭明智專訪／台郡升級 拚領航5G應用

2019-07-22 00:03

越南子公司火災 聚陽：對產能與出貨無重大影響

2019-07-22 09:40

台北雙子星／外資隊首打破沉默：台灣還是法治國家嗎？

2019-07-22 10:18

生技月24日登場 大咖雲集

2019-07-21 22:53

企業年金險 14年零開辦

2019-07-21 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top