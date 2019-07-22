AI技術及應用不斷進步 投資持續看好

2019-07-22 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全球AI發燒，吸引市場資金靠攏，帶動ROBO Global AI指數近期續攻新高，今年來累計漲幅達33.6%。全球5G商轉應用持續增加，加上國際知名調研公司Canalys報告顯示，全球5G手機出貨量占整體智慧型手機比重預估將逐年攀升，至2023年可望超越5成，AI仍具長線投資商機。

今年來幾宗大型併購案，都圍繞在AI相關話題。如麥當勞收購以色列一家人工智慧公司Dynamic Yield，計畫將AI技術導入餐飲服務；微軟與醫療生技新創公司Adaptive Biotechnologies合作，擬結合AI技術與醫療服務開創新局；Google收購資料分析新創公司Looker，強化AI運算技術。

企業爭相投資AI，正引導市場資金往AI相關產業靠攏，帶動股價迭創新高。法人指出，儘管政經環境不穩，企業面臨獲利成長放緩的壓力，但AI技術突飛猛進，發展趨勢未曾改變，預估未來3年獲利年複合成長率超過3成以上，優於那斯達克、S&P 500成分股整體表現，仍將是股市投資的一盞明燈。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊分析，產業庫存逐漸去化，下半年科技業出貨潮及暑假消費旺季，半導體等科技類股景氣後續有望逐漸回溫。新創商品及應用也推動AI相關產業持續成長，如半導體大廠高通布局物聯網有成，旗下最新晶片組僅推出6個月就獲得各廠商採用，將驅動全球數千款物聯網終端裝置。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，AI技術為企業節省時間與成本，讓工作更有效率，因此在全球各行各業上演革新戲碼。以美光科技為例，導入AI後，產品品質能提升35%，產量增加至少10%。而這只是就製造業的幫助，對金融、醫療、消費、交通等各行業，具有同樣的正面效果。

陳世杰表示，在全球政經環境不穩下，不少企業面臨成長放緩的壓力，但AI技術衍生的獲利貢獻相當驚人，甚至是影響未來企業成敗的重要關鍵，所以讓越來越多的企業不惜砸下重金全力導入，同時，也扮演著股票市場的投資明燈。