郭台銘：日韓原料戰 三點值得思考

鴻海創辦人郭台銘今日在個人粉專發文提到,日韓原料戰,有三方面值得思考的地方;同時強調他身為「中華民國最強外掛持續上線」。

相關貼文全文如下:

跟大家說明一下,這三種半導體原物料,韓國自日本進口的比例極高。如果全面禁止,會引起供應鏈上極大的問題。但日本目前只對部分原料限制,南韓DRAM產業賴以生存的「DUV光阻劑」並沒有受到限制。

雖然日韓正在「打架」,看起來跟台灣影響不大,但我從此事件也觀察到很多值得我們思考的地方:

第一、科技、經濟與外交的關係是極為相關的:

這次貿易戰爭的爆發,實質上是二戰後日韓兩國關係修補和損失賠償爭議的延長賽。韓國的DRAM、NAND、OLED在全世界電子產品供應鏈中佔重要的角色。此一供應鏈的危機若未能妥善的化解,將嚴重的影響韓國的GDP,進而影響全世界。從這邊就可以看出科技與外交關係對於經濟影響的重要性。

第二、技術靠研發,命運靠自己:

日本長期在基礎化學上下功夫,在半導體原物料握有主導性的市場比例。關鍵上游原物料雖然個別營收不高,對下游的生產影響卻非常巨大。

此一針對韓國的出口限制,對於台灣、大陸等製造商是相對利多。但是由於產品進入門檻也相當高,台灣要拿到這波原物料的訂單,可能也沒那麼容易。台灣在晶圓代工世界第一,IC設計世界第二,如果能夠利用此機會,在半導體原物料也能占一席之地,那麼台灣在半導體的地位將更全面、更重要。

第三、簽署多方貿易協定刻不容緩:

企業在供應鏈上考慮第二供應商時,也應該考慮是否來自於同一國家,以避免風險。因此要有多方的貿易協定才能幫助台廠商避免與降低斷貨轉料的成本與風險。

此次的日本行也前往軟銀與我的日本好朋友孫社長再次會面。除了謝謝他上次 6/22 專程來台情義相挺之餘,我們無所不談。對我來說,「經濟」永遠是我心目中最重要的關鍵字,而經濟的背後,需要有「和平」來當後盾。

孫社長舉雙手認同我的看法的同時,我也從他身上學習到,財源的創造是需要一位有魄力、有執行力的火車頭來帶動!

很慶幸我在世界各地都有像孫社長這樣具有宏觀經濟觀的好夥伴、好朋友!

每天都要有意義,我們一起繼續加油!

”Terry, you are the BEST!” → Thank you, Son-san!

#果凍海外學習之旅

#中華民國最強外掛持續上線