全球晶圓代工產值衰退 台積電靠三招穩住江山

2019-07-21 09:36 聯合新聞網 文章提供／遠見



台積電18日舉行法說會，由董事長劉德音（右）、總裁魏哲家（左）共同主持。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 中美貿易戰方興未艾，又有日韓貿易戰來攪局。對晶圓代工龍頭台積電而言，後面還有難纏的對手三星死命追趕。7月18日登場的法說會，台積電卻傳來好消息。到底為什麼，就算景氣詭譎難測，台積電還能持續贏三星？

過去一個月，堪稱是全球局勢最詭譎難測的一個月。6月底，大阪G20峰會後，美國總統川普宣布，「美國企業可以把他們的設備賣給華為，我說的是沒有嚴重國安問題的設備。」

不過，短短十天後，《路透社》就報導，美國商務部將發放華為出口許可，但仍把華為列在管制「實體清單」，意即華為要向美國購買設備仍受管制，麻煩尚未結束。

幾乎在同一時間，另一場貿易糾紛也在日韓間上演。受韓國去年對日本提出二戰「徵用工訴訟」影響，日本經濟產業省對韓國提出嚴格半導體出口限制，三種關鍵原料的採購合約，從現行的簡化程序（三年內同一企業免重複審查），改為每次出口都要90天的審查期。

受管制的氟聚醯亞胺、光阻劑及高純度氟化氫，日本均為主要輸出國，市占率七至九成。業界人士觀察，韓國就算可以從其他地方獲取原料，品質恐怕也不如日本的好。

日本政府此舉，形同對韓國電子產業鏈致命一擊，核心的半導體產業也難以倖免。但今年5月，韓國政府才大動作宣布，將在2030年前投資133兆韓元（約台幣3.5兆元）發展晶圓代工，目標就是打敗晶圓代工龍頭台積電，搶坐市占第一寶座。

令人跌破眼鏡的是，7月2日，韓國媒體報導，名列台積電十大客戶的輝達（Nvidia），雖然執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀是莫逆之交，但該公司韓國業務負責人柳承俊（音譯），卻宣布輝達新一代製程將委由三星晶圓代工部門生產，不僅引起市場譁然，更讓台積電市值在短短一天內就蒸發1685億元。

於是，有傳言指出，三星祭出六折價，才讓和台積電合作逾20年的輝達改和三星合作。也有消息指出，輝達以往的重大合作案均由黃仁勳親自宣布，但此次消息卻由韓國分公司流出，內情不單純。最後，輝達終於出面證實，新一代製程將和三星、台積電同時合作。

儘管台積電和輝達的合作關係依舊，但受到中美貿易戰未解、日韓貿易戰短期難以收場等不利因素夾擊，市場都關心，台積電如何甩開三星大軍壓境，在景氣混沌不明之際繼續贏下去？

今日（7月18日）登場的台積電第二季法說會，董事長劉德音捎來好消息。他指出，因為智慧型手機進入出貨旺季，預估第三季營收季增17.4至18.7％，符合法人預期。

對於全年展望，台積電目前未明確上修、下調，也不確定是否維持不變。但可確定的是，第四季的成長幅度會比第三季高，下半年會比上半年表現更好。

圖為台積電內部作業情形。 圖／台積電提供 分享 facebook

原因一》先進製程穩定前進

台積電能如此樂觀，跟持續深耕的先進製程有關。7奈米製程營收預估可占今年全年營收25％，而且「產能利用率下半年相當滿，」台積電財務長何麗梅表示。

此外，5G應用在下半年愈來愈成熟，比特幣價格已從去年底4000美元的新低，逐步攀升至目前9100美元左右。儘管一週前價格才重摔逾三成，但高速運算需求已見回溫，帶動台積電7奈米製程需求。

至於5奈米廠，儘管目前仍在建置中，但何麗梅證實，客戶對5奈米需求強勁，帶動台積電資本支出上修至逾110億美元。

而3奈米寶山廠，內政部都委會也在7月16日審議通過，預估2020年，最快2022年底就可量產。

相較台積電在先進製程上採取穩健前進的步調，三星則力圖急起直追，放話要從今年起連續三年推出7奈米、5奈米、3奈米製程。

台經院產經資料庫副研究員劉佩真分析，輝達此刻宣布與台積電、三星同時合作，極有可能是因為台積電7奈米產能滿載而轉單。而台積電幾個先進製程逐步銜接，不但可以留住客戶，更足以維持先進製程良率。

更何況，三星去年試產的7奈米良率不順，改採10奈米製程加強版暫代7奈米，今年下半年才開始以7奈米製程量產產品。

台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，台積電7奈米到5奈米是一個世代的進步，5奈米到3奈米又是一個世代的進步，「跟我們的對手是很不同的。（先進製程）可以叫任何名字，但substance（內容）比較重要。」

換言之，台積電從7奈米、5奈米、3奈米，技術都在業界保持領先，是目前仍能審慎樂觀的原因之一。

原因二》晶圓代工模式讓客戶放心

第二個原因，和台積電、三星的商業模式有關。台積電成立32年來專注晶圓代工，從創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家，老是把「integrity（誠信正直）」掛在嘴邊，最常說的一句話就是「客戶先成功，台積電就會成功。」

然而，三星發展初期採品牌、代工雙軌經營模式，但近年來品牌事業凌駕代工之上。為了和台積電一決高下，2017年5月才把晶圓代工部門獨立切割出來，「這樣的模式，能否讓客戶安心，還得畫上問號，」劉佩真直言。

原因三》大環境對三星不利

第三個原因，和目前大環境有關。受到日韓貿易戰影響，匯豐證券7月15日發布報告指出，受日本限制半導體原料出口影響，三星7奈米訂單可能被迫轉給台積電。如果三星7奈米訂單全數轉給台積電，台積電獲利可望大增7％。

對此，劉德音在法說會上表示，「一切都很不確定！唯一確定的是會對電子產業鏈帶來影響。」孫又文也進一步解釋，就算三星客戶要轉單台積電，也不是說轉就轉，而且日韓貿易戰能否在短期內解決仍未知，不可能馬上就對台積電有助益。

反觀過去曾一度困擾台積電南京廠的智慧型手機需求趨緩、產能利用率下降問題，如今都已緩解。何麗梅證實，「南京廠一切都依照原訂計畫進行，沒有放緩。」

台積電規劃，今年底南京廠12吋晶圓月產能將達1萬5000片，明年則成長至2萬片，搶攻中國大陸需求仍在持續擴張的半導體市場。

整體而言，中美貿易戰、日韓貿易戰讓經濟展望不明、全球晶圓代工產值衰退1％，但台積電依舊表示，2019全年表現可優於產業平均。

台積電18日舉行法說會，由董事長劉德音（中）、總裁魏哲家（左）與資深副總經理何麗梅（右）等共同主持。記者胡經周／攝影 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.07.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）