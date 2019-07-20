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軍機盤旋韓國瑜農舍上空？ 空軍出面急說明

許勝雄：目前並無投資印尼規劃

2019-07-20 21:46經濟日報 記者張義宮╱即時報導

仁寶董事長許勝雄表示，日前印尼官員來台參觀訪問，回應將到印尼了解投資環境，目前並無具體承諾、投資印尼的規劃。

許勝雄說：「金仁寶集團在東南亞的布局，仁寶以越南為主，金寶則以泰國、菲律賓為重。」

仁寶越南廠開始生產網通產品，效果還不錯，但筆電生產線主力今年仍維持在中國大陸，不會遷移至越南。仁寶越南廠今年將增加5,000萬至6,000萬美元資本支出，來擴充生產設備。

日前和碩董事長童子賢、仁寶副董事長陳瑞聰對外表明指出，就算沒有美中貿易戰，前往東南亞生產已是未來集團發展方向，因中國年年高漲的薪資、招工、流動率高的問題已無法再忽視，逐漸轉為生產成本與營運包袱。

仁寶認為，美中貿易戰不容易解決，客戶已表明希望仁寶能先準備好，越南將是未來二至三年的發展重點，一旦美中有任何狀況，就可以馬上把越南產量拉上來，現在台灣和越南生產線已準備就緒。

今年金寶將在泰國新增12萬平方米、菲律賓新增5萬平方米廠房，預期泰國可新增25%至30%產能。金寶表示，許多PC類新產品客戶均洽談下單金寶，預期第3季底或第4季逐步量產，年產可生產2,000萬台筆電，下個月先在泰國生產台系品牌的桌上型電腦，因為桌機已被課徵25%關稅。

金寶強調，國際品牌大廠將把30%至35%產能移出中國大陸，數量與金額都很龐大，即使泰國、越南與菲律賓等地也無法完全吃下這些產能。2020年是新的一局開始，金寶二年後將成為電子六哥。

受到美中貿易戰影響，五大電子代工天王的鴻海、和碩、仁寶、廣達、英業達去年已同步展開生產基地由大陸外移東南亞，不敢掉以輕心，持續分散產能。

仁寶越南
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