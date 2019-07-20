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台灣AI學校開學 執行長：新工業革命需要更多人才

2019-07-20 11:02經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台灣人工智慧（AI）學校台北總校今（20）日召開第五期開學典禮，執行長陳昇瑋提到，新一波、在第四波工業革命中，AI需要資料以及機器學習，不僅工程師需要學習AI更需要更多人才投入，不管房價預測、股價預測、疾病檢測、產線優化、電力運用預測、疲勞駕駛偵測、蔬果養殖等都可結合AI。

陳昇瑋也表示，組裝業來說，在產線原料最佳組合以及生產最佳化，團隊也曾由深度學習在六個月內解決十個問題，台灣140萬家中小企業，假設有一成中小企業需要AI協助，不僅是一個團隊，更需要更多人才來解決問題，也如同台積電創辦人張忠謀所說「經理人必須知道技術原理」，也是台灣AI學校開設經理人班的原因。

陳昇瑋提到，從目前美國、中國大陸等對於AI人才的積極延攬來看，台灣AI學校要為台灣各行各業培育AI人才，就跟大家花時間學習office一樣，未來目標是要讓AI成為大家都能擁有的附加技能。

台灣人工智慧學校提到，隨著人工智慧應用逐漸蓬勃發展，許多產業已開始發展相關應用，如智慧製造、金融與醫療產業，並積極培養人工智慧技術人才。台灣人工智慧學校一年來在全台共開設4個校區，至今已為全台培養4,100 位 AI 人才。

台灣人工智慧學校已為多家企業培養許多 AI 種子學員，包括台塑企業、奇美實業、義隆電子與友達光電等。台北總校在今日邁入第五期，本次開學典禮並邀請廣達集團創辦人林百里，前來分享自身對於當前 AI 發展的觀點。

至於台北市長柯文哲將以「公私協力 打造臺北智慧城市」為題，分享如何應用人工智慧打造智慧城市。

台灣AI學校台北總校今（20）日舉行開學典禮。記者尹慧中／攝影
台灣AI學校台北總校今（20）日舉行開學典禮。記者尹慧中／攝影
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