蔣尚義：優先布局集成系統 就可在後摩爾時代領先

2019-07-19 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



台積電前CTO、武漢弘芯半導體總經理兼CEO蔣尚義19日表示，若能在集成系統優先布局，建立完整的生態環境，大陸將有希望在後摩爾時代領先，在全球市場競爭中取勝。

大陸積體電路及手機行業網站集微網報導，蔣尚義在廈門舉辦的2019集微半導體峰演講中建議，建立三套完整的生態環境，分別針對高性能如電腦，低耗能如物聯網和消費性產品如手機等的需求。這些工藝不一，可根據工藝完善相關的生態基礎建設，政府應扶持產業建立相關標準，包括工藝、IP，從而讓產業受益。

其次是加速後摩爾時代的布局，布局集成系統，開發集成系統的技術和建造所需的整體生態環境。如果集成系統是正確路徑，大陸在集成系統優先布局，建立完整的生態環境，將在後摩爾時代領先，在全球市場競爭中取勝。

蔣尚義指出，半導體業環境在近兩年產生巨大的變化，體現在摩爾定律作為三四十年引領IC業發展的動力，已接近物理極限，雖然半導體仍會繼續創新，但不會像以往這麼快，因此衝擊將非常大。

但系統設計在過去四五十年沒有太大的改變，電路板和封裝的技術發展相比晶片落後很多，未來系統技術發展瓶頸在於封裝和電路板，業界已發展出先進封裝技術來解決。

此外，採用先進工藝的客戶和產品也越來越少，只有極少數極大需求量的IC才能採用，而採用先進工藝需投入5億到10億美元，銷售5億顆以上才有可能收回投資，且隨著後智慧手機時代的來臨，對晶片的要求各有不同，種類繁多，變化快，但量不一定大，目前的生態環境已不再適用。

半導體應用市場的演變也觸發了新的商業契機，從1980年大型電腦、1990年PC、2000年手機、2010年智能手機的驅動力將在2020年演變為多元應用市場，以往主要的晶片掌握在少數供應商手中，而近年來多元化應用需要各一的晶片，晶片的需求更多元化，市場將不再掌握在少數廠商。