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2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

環旭電處分工商銀行股票 獲利約2,373萬元

2019-07-19 20:00經濟日報 記者李孟珊╱即時報導

日月光控股今（19）日代旗下子公司環旭電子公告，處分工商銀行股票1400萬股，每股港幣5.56元，處分利益約新台幣2,373萬元。

環旭電子以每股港幣5.56元，處分工商銀行股票1400萬股，交易總金額：77,888,000港幣，處分利益約新台幣2,373萬元，考量為實現投資利益，全部處分後持有股數為零。

占公司最近期財務報表中，總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額，佔總資產比例11.10%，佔歸屬於母公司業主之權益之比例16.24%。

新台幣銀行股
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