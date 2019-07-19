亞弘電部分音訊產品移回台灣生產 看好第3季訂單

2019-07-19 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



亞弘電（6201）音訊產品的中高階產品移回台灣生產，有效避開美中貿易戰，看好第3季音訊產品的訂單相當不錯，整體業績有望追平第2季的高峰。

亞弘電表示，有三大類產品，包括小家電、音訊大廠及保健產品，去年起音訊產品的營收超過五成之後，成為業績及獲利主要來源。以上半年營收16.88億元，年增13.4%來看，音訊產品貢獻最大，佔比提高達63%，年增也多達39%，消彌小家電、保健產品的業績衰退。

亞弘電指出，美中貿易戰自5月開始，將音訊產品輸美的關稅調高至25%，提高了10%，所幸公司決策高層在去年起已將中高階音訊產品的生產據點移回台灣台南，在整體外銷美國市場由台灣出貨，取代由大陸據點交貨，效益將會反映在第2季財報上。

亞弘電強調，出貨的音訊產品以中高階產品為主，毛利率比代工的小家電、保健產品更好。特別是，一體式控制器有很高的方便性，省去過去的產品還要接上電腦主機的麻煩，大大受到專業DJ喜愛，是業績向上成長的關鍵。以去年的出貨地區統計，美國市場佔比達37%、歐洲29%，是前二大市場，其他還有日本、香港、大陸等。

亞弘電的生產品項甚多，包括音訊產品、烹飪、料理小家電，及環境清淨小家電產品等。以OEM為主、ODM為輔，生產據點位在台南及大陸東莞兩地。自中高階的音訊產品生產重心在台南之後，並將開發、統購集中在台灣，有效發揮降低成本，提升營運效益。

第2季亞弘電營收8.78億元，年增12.2、季增8%，業績優於第1季的8.1億元。第1季稅後純益4905萬元，每股純益(EPS) 0.55元，比去年同EPS的0.25元高出甚多，主因為今年元月營收大爆發達4.69億元，年增44.3%。

展望第3季，亞弘電觀察，在7、8、9月的音訊產品接單不錯挹注，有機會追平第2季的旺季，在兩地據點以互補出貨的優勢下，持續將中高階音訊產品由台灣出貨，中低階則由大陸交貨，以ODM營運模式，將有助今年的營運穩健成長。