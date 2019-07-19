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2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

圓剛多項新產品齊發 將助益下半年轉盈

2019-07-19 19:09經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓剛科技（2417）推出全新軟硬體整合實況配備組BO311，瞄向內容創作者與遊戲實況玩家入門首選，加上日前推出的免手持教學麥克風，全新改版出擊，將助益下半年轉盈的重要產品。

圓剛是台灣遊戲影音直播領導品。圓剛指出，近年不斷上市領先業界高規格遊戲擷取設備與直播周邊軟硬件，透過高品質與高整合度的遊戲與影音實況配備，提供使用者最優質的視覺與聽覺體驗，成為業績重要來源。

圓剛表示，新上市高C/P值的實況組合配備的「Live Streamer 實況組合BO311」，內含免驅動遊戲實況擷取盒GC311、USB2.0隨插即用指向性麥克AM310，與剛榮獲今年度COMPUTEX 2019 Best Choice Award的高畫質網路攝影機PW313，強力搶攻近年蓬勃發展的遊戲直播與內容創作市場，目標成為消費者心中的內容創作周邊領導品牌。

圓剛強調，本次挑選了三款最適合入門創作者的實況精品，透過圓剛獨家開發的直播軟體RCentral進行整合，同時也推出各式插件軟體供第三方軟體OBS等使用，有助初入內容創作領域的玩家也能輕鬆上手。

今年前六月圓剛合併營收達14.11億元，年增11.2%，但由於第1季虧損，稅後淨損5,118萬元，每股淨損0.27元，全年將力拚轉盈。

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