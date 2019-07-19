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進口快遞4千多萬筆 實名認證僅4萬多人

2019-07-19 15:25聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

跨境網購迅速方便，快遞貨物與日俱增，進口遭冒名事件層出不窮，海關自去（107）年6月起，試辦實名認證制度。每年進口快遞有4千多萬筆，沒想到實施一年以來，實名認證僅4萬多人，就算每人進口十筆，實名認證占比也只有1%，成效不佳。

海關表示，即日起將加強查核進口快遞貨物的報關委任措施，若查到進口報關委任授權不實，將依法開罰，呼籲民眾快快加入實名認證，除可加速貨物通關效能，也確保跨境購物時的個資安全。

海關去年針對完稅價格5萬元以下的進口快遞包裹試辦實名認證及線上報關委任作業，推出「EZ WAY 易利委」實名認證App，以保護民眾個資、便捷通關，及降低報關業者成本及風險。

民眾下載安裝「EZ WAY 易利委」，完成手機綁定個人身分資料後，進口申報通關時就可填報手機門號，App會推撥電子訊息至認證手機，並提供上報關委任服務。另外，實名認證App也提供線上報關委任確認服務，主動推播報關委任電子訊息，只要確認相關報關資料無誤後，一鍵確認回復即可。

海關指出，實名認證措施好處多，民眾資安無虞、手續簡便，報關業者可省錢、降低受罰風險，海關也可落實邊境管理，避免有人逃漏稅，對進口貨物的民眾、快遞報關業者及海關都有利，希望民眾多多下載利用。

海關手機資安
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