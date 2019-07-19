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裕利安怡全新中國官網 正式上線

2019-07-19 13:30經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

全球貿易信用領導品牌，安聯集團子公司裕利安怡亞太區（Euler Hermes Asia Pacific）表示，其全新中國區官網正式上線，意味亞太區各地區網站的全面革新圓滿完成。

就這一里程碑，裕利安怡亞太區行政總裁施昊國說：「中國區官網的上線再一次證明我們對中國市場的聚焦及投入。過去十年以來，中國一直是我們新業務的火車頭，而我們亦一直堅定地投資中國市場。新的中國官網與裕利安怡全球官網的用戶體驗及簡化進行無縫對接，它定能為我們在這個亞太區內最重要的市場上的未來發展添加助力。」

裕利安怡中國區行政總裁邵德泰說：「我對我們能為中國推出這一獨特的網站感到十分高興。就品牌設計而言，它與裕利安怡其他網站一致；其集合了我們在貿易信用保險、經濟研究以及其他智慧工具等方面的專長，同時支援手機、流覽便捷，以更好地服務中國市場上各領域的企業。官網的另一亮點在於著重與用戶之間的互動，藉以增強企業開展貿易並實現增長的信心。」

中國區官網的全面革新與裕利安怡全球網站一致展現了專業的品牌形象。網站的資訊布局比以前更為清晰簡潔，而且手機相容，注重互動交流及用戶體驗。

新網站將活用更多圖文資訊，以便使用者更能清晰掌握資訊重點。新網站亦將與裕利安怡中國區的微信公眾號無縫對接，為用戶提供全方位數位化體驗。新網站亦能直接鏈至裕利安怡經濟研究部的專屬網站，全球經濟研究資訊盡在掌握。

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