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中國LED市場需求成長放緩 預料下半年價格可望止跌

2019-07-19 11:43經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

今年以來大陸LED照明及背光產品的價格仍持續下滑，台灣LED廠表示，價格下滑已是近幾年趨勢，不過，受到美中貿易戰影響，除了價格下滑之外，今年需求面也明顯趨淡，對此，集邦科技（TrendForce）認為，在價格已跌至陸廠都面臨虧損之後，廠商利潤空間遭壓縮，預計今年下半年照明用LED封裝價格跌幅放緩。

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新的「2019中國LED晶片與封裝產業市場報告」指出，受到全球經濟景氣下滑以及中美貿易衝突影響，全球LED照明市場成長速度明顯放緩，連帶使得應用在照明領域的LED封裝產值受到影響。去年中國通用照明LED封裝市場規模為52億美元， 2018~2023年的年複合成長率僅為3%，增速明顯下滑。

TrendForce分析師王婷表示，由於一線品牌的LED晶片價格下跌幅度有限，而LED封裝廠商利潤空間已經很小，在成本無法縮減的情況下，多數封裝廠商不願意繼續以殺價競爭的方式搶奪市占，並且同時降低稼動率以減少庫存壓力。

王婷表示，因此6月中國市場封裝價格整體變動較小，部分大功率及中功率LED封裝產品價格小幅下跌。大功率部分，6月平均價格降幅約1%。中功率部分，價格跌幅約在0.5%及2.4%之間。

以獲利能力來看，LED晶片產業從去年第3季至今，廠商毛利率呈現明顯的下滑趨勢。若扣除中國政府補貼，大部分LED晶片企業已經處於虧損狀態，因此目前的晶片幾乎沒有降價空間。

因此對於多數封裝廠商而言，照明LED業務已經不是貢獻獲利的主要推手，而且由於市場規模增速的下降，導致以低價換取訂單的效果已經不明顯，因為競爭對手也會跟著降價維持市占率。

大多數廠商反而更願意開發新的業務，如Mini LED顯示市場，包含鴻利智匯和兆馳股份等許多廠商都藉此機會進入顯示領域。

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