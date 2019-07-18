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評／選前最後一波 荒腔走板的警察人事

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

養兵20年 一舉拿下iPhone防水殼訂單

2019-07-18 19:44經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

塑膠產品普遍，1989年創立的員全，從雙色、雙料、IMD模內印刷到精密微量射出，一路精進技術研發，2010年iPhone 4上市大賣，靠純熟的技術拿下其防水殼製造訂單。從一家小型黑手工廠成長至平均年營收10億元的企業。

營收iPhone
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