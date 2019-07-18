不怕沒訊號！中華電天網計畫搶進熱門登山步道蓋基地台

2019-07-18 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信表示，積極投入網路建設不遺餘力，積極提升偏鄉的行動通訊品質，自2017年攜手林務局啟動「天網計劃」，動員上千人次的工程人員，前進全台偏遠山區進行訊號普查並優化行動通訊品質。中華電信已完成全台15個縣市共149條熱門登山步道的訊號普查，並設置行動通訊服務告示牌共850處，持續提升偏鄉地區的通訊品質。

據內政部消防署統計，2018年山域事故約有237件，基礎通訊是山區意外事故救援的關鍵指標，中華電信為保障山友緊急通訊需求，率先引進U900技術，在全台高山、偏鄉區域建設近3,500座U900基地台，藉由其低頻傳播特性，提供更廣、更深的涵蓋範圍，並優化全台熱門登山步道的行動通訊品質，包括吸引許多山友前往挑戰的北插天山、大霸尖山、台東秘境嘉明湖步道及林美石磐等知名步道。

中華電信表示，動員上千人次的工程人員，在多變的天候及泥濘的道路上前進，深入山區設置行動通訊服務之告示牌，成為未來山區救援最強而有力的後盾。