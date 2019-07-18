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中華電攜林務局 完成15縣市149條登山步道訊號普查

2019-07-18 16:04經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電信董事長謝繼茂 記者黃晶琳/攝影
中華電信董事長謝繼茂 記者黃晶琳/攝影
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中華電（2412）積極投入網路建設，致力提升偏鄉的行動通訊品質，自2017年攜手林務局啟動「天網計劃」，動員上千人次的工程人員，前進全台偏遠山區進行訊號普查並優化行動通訊品質；今（18）日宣布，已完成全台15個縣市共149條熱門登山步道的訊號普查，並設置行動通訊服務之告示牌共850處，持續提升偏鄉地區的通訊品質。

據內政部消防署統計，去年山域事故約有237件，基礎通訊是山區意外事故救援的關鍵指標，中華電為保障山友緊急通訊需求，率先引進U900技術，在全台高山、偏鄉區域建設近3,500座U900基地台，提供更廣、更深的涵蓋範圍，並優化全台熱門登山步道的行動通訊品質，包括北插天山、大霸尖山、台東秘境嘉明湖步道及林美石磐等知名步道。

中華電表示，已動員上千人次的工程人員，在多變的天候及泥濘的道路上前進，深入山區設置行動通訊服務之告示牌，成為未來山區救援最強而有力的後盾。

根據NCC最新公布資料，中華電4G基地台在6月底達28,474台，為業界最多，且在全台各縣市佈建數量都是第一，近2年整體4G網路基地台設備數成長近4成，基地台數量大幅領先業界。

4G行動通訊中華電
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