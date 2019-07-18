林百里為何能落實20年AI夢？答案就在這三個英文字母中

2019-07-18 15:38 聯合新聞網 文章提供／遠見



廣達集團董事長林百里。圖片提供／遠見 分享 facebook 「從波士頓的MIT（指麻省理工學院），到AI在台灣的MIT（Made in Taiwan）我們走了20年。」快70歲的廣達集團董事長林百里，談起公司的AI轉型之路，仍舊炯炯有神。

林百里今日（7月16日）上午參加時代基金會（Epoch Foundation）與麻省理工學院（MIT）合作的全球產研計劃台灣年會，以「與AI共舞：再思，再教育，再發明（Dancing with AI: Re-think, Re-train, Re-invent）」為題，分享過去20年來，廣達如何向MIT取經。

緣分起於1999年，MIT Laboratory for Computer Science（LCS, 電腦實驗室）主任、希臘裔教授德托羅斯（Michael L. Dertouzos）來台。他當時說，運算技術像氧氣一樣，在任何時間地點，都是人類生存所必須。當時創業剛滿10年的林百里，在台下聽到這席話，深受鼓舞。

回想創業之初，林百里堅持，從DAY 1 開始，行動（mobile）的概念已植入廣達的DNA裡，當時，雖然行動運算技術還不成熟、設備也太大，英特爾、微軟這些大型客戶，沒人買帳，但廣達在個人電腦（PC）、筆記型電腦領域已獲得不錯的迴響。

千禧年時，廣達成立研究機構，有了MIT的技術合作，要發展雲端、把電腦虛擬化，不再是虛幻的目標。林百里開始思考，廣達如何從一間以技術為核心的公司，重新發明（Re-invent），成為更注重使用者，以人為核心的企業。

進入MIT，學習發展AI的關鍵技術

為尋找答案，他不斷穿梭於美國與台灣之間。兩年後，林百里初訪MIT校園，旋即加入MIT遍及全球的產學計畫至今，向MIT學關鍵技術，作為發展AI的基礎。

在時代基金會的邀請下，2003年，林百里也在國際青年創業領袖計畫（YEF）上分享自己的經驗，與當時的英業達副董事長，也是他台大機械系的同學溫世仁對談，在低迷的社會氛圍中，向年輕人信心喊話，鼓勵學子創業。

2004年，受到電腦科學家艾倫．凱（Alan Kay）：「預測未來最好的方式就是去發明它」的啟發，決心發展AI，林百里坦言：「當時已感覺到無所不在的AI技術，但仍舊不清楚AI能做到什麼樣的商業應用，一切還在摸索中」，但已足以讓他留下深刻印象。

後來幾年，行動運算革命的浪潮席捲全球，廣達啟動T-Party計劃，效仿美國茶葉黨事件的精神，誓言告別PC，陸續推出的CASIL-Qunta、OLPC（One-laptop Per Child）計劃都有不錯的迴響，研究團隊甚至做出MIT第一台自動駕駛汽車的伺服器。

從此，MIT與廣達的合作交流年年舉行，種下AI由台灣廠商在台製造（MIT）的種子，廣達全力投入AI轉型。

從MIT到MIT，廣達自信成一間十足的AI公司

林百里慶幸與MIT合作，從起初的產品導向PC開始發展雲端，到AI工具的服務提供者，廣達已是十足的AI公司。

林百里說：「現在看來，AI轉型對企業而言是生存問題！」過去曾是生產設備導向的廣達，更深刻感受。如今他已成為MIT計畫中的企業終生會員，誓言合作還會持續下去。

簡報到一半，林百里突然停下來，冒出一句：「我以前的照片，頭髮好像比較多！」，引來全場哄堂大笑。

20年過去了，除外表的變化，林百里20年前問：再造公司、翻轉社會的可能是什麼，如今在他常掛在嘴邊的AI找到答案。

林百里感嘆，自己是工程背景出身，做AI需要更懂人性，是不同的訓練，也來自於不同的思維價值，感謝MIT支持，讓AI在台灣製造（MIT）開枝落葉。

（作者／白育綸 攝影／張智傑 本文出自2019.07.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）