親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

不斷更新╱京都動畫工作室遭縱火 16死、10人心肺功能停止

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

林百里為何能落實20年AI夢？答案就在這三個英文字母中

2019-07-18 15:38聯合新聞網 文章提供／遠見

廣達集團董事長林百里。圖片提供／遠見
廣達集團董事長林百里。圖片提供／遠見
分享
「從波士頓的MIT（指麻省理工學院），到AI在台灣的MIT（Made in Taiwan）我們走了20年。」快70歲的廣達集團董事長林百里，談起公司的AI轉型之路，仍舊炯炯有神。

林百里今日（7月16日）上午參加時代基金會（Epoch Foundation）與麻省理工學院（MIT）合作的全球產研計劃台灣年會，以「與AI共舞：再思，再教育，再發明（Dancing with AI: Re-think, Re-train, Re-invent）」為題，分享過去20年來，廣達如何向MIT取經。

緣分起於1999年，MIT Laboratory for Computer Science（LCS, 電腦實驗室）主任、希臘裔教授德托羅斯（Michael L. Dertouzos）來台。他當時說，運算技術像氧氣一樣，在任何時間地點，都是人類生存所必須。當時創業剛滿10年的林百里，在台下聽到這席話，深受鼓舞。

回想創業之初，林百里堅持，從DAY 1 開始，行動（mobile）的概念已植入廣達的DNA裡，當時，雖然行動運算技術還不成熟、設備也太大，英特爾、微軟這些大型客戶，沒人買帳，但廣達在個人電腦（PC）、筆記型電腦領域已獲得不錯的迴響。

千禧年時，廣達成立研究機構，有了MIT的技術合作，要發展雲端、把電腦虛擬化，不再是虛幻的目標。林百里開始思考，廣達如何從一間以技術為核心的公司，重新發明（Re-invent），成為更注重使用者，以人為核心的企業。

進入MIT，學習發展AI的關鍵技術

為尋找答案，他不斷穿梭於美國與台灣之間。兩年後，林百里初訪MIT校園，旋即加入MIT遍及全球的產學計畫至今，向MIT學關鍵技術，作為發展AI的基礎。

在時代基金會的邀請下，2003年，林百里也在國際青年創業領袖計畫（YEF）上分享自己的經驗，與當時的英業達副董事長，也是他台大機械系的同學溫世仁對談，在低迷的社會氛圍中，向年輕人信心喊話，鼓勵學子創業。

2004年，受到電腦科學家艾倫．凱（Alan Kay）：「預測未來最好的方式就是去發明它」的啟發，決心發展AI，林百里坦言：「當時已感覺到無所不在的AI技術，但仍舊不清楚AI能做到什麼樣的商業應用，一切還在摸索中」，但已足以讓他留下深刻印象。

後來幾年，行動運算革命的浪潮席捲全球，廣達啟動T-Party計劃，效仿美國茶葉黨事件的精神，誓言告別PC，陸續推出的CASIL-Qunta、OLPC（One-laptop Per Child）計劃都有不錯的迴響，研究團隊甚至做出MIT第一台自動駕駛汽車的伺服器。

從此，MIT與廣達的合作交流年年舉行，種下AI由台灣廠商在台製造（MIT）的種子，廣達全力投入AI轉型。

從MIT到MIT，廣達自信成一間十足的AI公司

林百里慶幸與MIT合作，從起初的產品導向PC開始發展雲端，到AI工具的服務提供者，廣達已是十足的AI公司。

林百里說：「現在看來，AI轉型對企業而言是生存問題！」過去曾是生產設備導向的廣達，更深刻感受。如今他已成為MIT計畫中的企業終生會員，誓言合作還會持續下去。

簡報到一半，林百里突然停下來，冒出一句：「我以前的照片，頭髮好像比較多！」，引來全場哄堂大笑。

20年過去了，除外表的變化，林百里20年前問：再造公司、翻轉社會的可能是什麼，如今在他常掛在嘴邊的AI找到答案。

林百里感嘆，自己是工程背景出身，做AI需要更懂人性，是不同的訓練，也來自於不同的思維價值，感謝MIT支持，讓AI在台灣製造（MIT）開枝落葉。

（作者／白育綸 攝影／張智傑 本文出自2019.07.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

AI麻省理工學院台大波士頓廣達林百里
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

不怕沒訊號！中華電天網計畫搶進熱門登山步道蓋基地台

2019-07-18 16:55

中華電攜林務局 完成15縣市149條登山步道訊號普查

2019-07-18 16:04

貿易戰助攻 工研院：台灣資安產值明年估550億

2019-07-18 15:14

集邦看太陽能模組：今年較去年成長16%

2019-07-18 14:42

日韓貿易戰 法人看好記憶體短期受惠

2019-07-18 14:42

AI語音助理將從雲端「落地」 出現新商機

2019-07-18 14:42

華映清算？業界：與綠能狀況不同

2019-07-18 14:42

台灣大揪伴 響應減碳

2019-07-18 00:47

日韓貿戰 許勝雄：打亂半導體分工機制 嚴重恐斷鏈

2019-07-18 00:36

鴻海集團 整合大面板資源

2019-07-18 00:22

這波淘汰賽 群創拚勝出

2019-07-18 00:11

日韓貿易戰 DRAM價狂飆

2019-07-18 00:03

宏碁旗下 安圖斯秀AI技術

2019-07-17 23:43

廣達攜MIT 攻智慧醫療

2019-07-17 23:43

鴻海旗下驅動IC廠 扮關鍵角色

2019-07-17 23:35

英特爾揪團 攻「創作者電腦」

2019-07-17 23:24

創作者PC單價高 提升廠商毛利率

2019-07-17 23:20

宏碁攻創作者PC跑第一 叫陣蘋果Mac

2019-07-17 23:14

佳世達建置鬍鬚張新系統 廚房到點餐一條龍

2019-07-17 14:46

佳世達衝智能解決方案 下半年再找新夥伴

2019-07-17 14:46

日媒：夏普擬將SDP納為子公司

2019-07-17 14:42

大立光退出車用鏡頭市場 玉晶光維持雙主軸

2019-07-17 14:42

光學廠調整腳步 大立光專注手機、亞光強攻車用市場

2019-07-17 11:28

策略經營／卓桐華：大象打架 危機變商機

2019-07-16 22:48

日管制原料 韓廠恐缺貨 2大記憶體雙漲

2019-07-18 00:39

鴻海大面板資源整合 夏普擬買回SDP股權

2019-07-18 00:37

研調：台積電5奈米明年Q1量產 正可大啖AI商機

2019-07-17 14:12

看好創作者PC 英特爾攜手供應鏈品牌廠打長期戰

2019-07-17 13:02

2020年AI商機爆發 台積電5奈米大啖AI商機

2019-07-17 12:25
看更多

熱門文章

勞退、勞保？哪筆退休金會破產？ 一次搞懂

2019-07-18 11:05

日韓貿易戰 DRAM價狂飆

2019-07-18 00:03

鴻海集團 整合大面板資源

2019-07-18 00:22

這波淘汰賽 群創拚勝出

2019-07-18 00:11

發大財！高雄仁武園區環評過關 將吸引200億投資

2019-07-17 17:48

台電大虧297億 上半年唯一虧損國營事業

2019-07-18 00:14

觀察站／發電愈多賠愈多 電價為政治服務怎能不虧？

2019-07-18 00:20

上半年數據出爐 兆豐銀拿下聯貸雙冠王

2019-07-18 00:23

Uber合法落地 交部提解方

2019-07-18 00:45

台商回流蓋廠 土建融將鬆綁

2019-07-17 23:37

鴻海旗下驅動IC廠 扮關鍵角色

2019-07-17 23:35

台灣將進入超高齡社會 退休理財注意波動控管

2019-07-18 10:23

砲聲隆隆審查逾3小時 興達電廠更新案通過環評

2019-07-17 21:06

離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 17:16

環評四案 一天過關

2019-07-18 00:48

興達電廠新增機組 環評過關

2019-07-17 19:18

台數科有線電視 跨入嘉南

2019-07-17 23:22

樓管承攬社區大樓業務 保全人員薪資要開發票

2019-07-18 00:20

生技月來了 18國百廠參展

2019-07-17 23:36

財部下半年拚三大任務

2019-07-17 23:36

一銀與北富銀主辦仲琦科技 5年期22億元聯貸案

2019-07-17 17:35

長榮米蘭機票 開賣了

2019-07-17 23:50

生技產業四亮點 吸睛

2019-07-17 23:36

南韓央行意外降息台灣跟不跟？ 央行官員這麼說

2019-07-18 13:04

北富銀、國泰世華 越南豐收

2019-07-18 00:21

日韓貿戰 許勝雄：打亂半導體分工機制 嚴重恐斷鏈

2019-07-18 00:36

中火煤灰填海環團憂白海豚滅絕 台電有回應

2019-07-17 18:10

廣達攜MIT 攻智慧醫療

2019-07-17 23:43

投資績效 我保險業最大風險

2019-07-18 00:40

國泰航空上海浦東機場貴賓室 18日重新開幕

2019-07-17 19:28

老屋出租有解 台企銀推「社會住宅包租代管專案融資」

2019-07-18 12:18

華映清算？業界：與綠能狀況不同

2019-07-18 14:42

林百里為何能落實20年AI夢？答案就在這三個英文字母中

2019-07-18 15:38

營所稅列報過期帳 有條件

2019-07-18 00:20

三類帳戶 免申報肥咖條款

2019-07-17 23:33

網頁報稅獲好評 續推手機綁定自然人憑證報稅

2019-07-18 15:01

宏碁旗下 安圖斯秀AI技術

2019-07-17 23:43

名家觀點／健全董監責任險

2019-07-18 00:29

日管制原料 韓廠恐缺貨 2大記憶體雙漲

2019-07-18 00:39

祭祀公業賣地所得免稅 酬庸收入要申報綜所稅

2019-07-18 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top