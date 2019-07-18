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資策會MIC：AI語音助理朝落地服務發展 台廠新商機

2019-07-18 12:41經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據資策會MIC在今年5月針對國內1,000位民眾的調查結果顯示，台灣使用者對採購AI語音助理的優先考量因素，前三名分別是可靠性與連網穩定性、個資隱私保護、價格接受度；資深產業分析師林巧珍表示，預期未來兩年，相關邊緣或離線AI語音助理的應用產品將明顯攀升，AI語音助理將從雲端服務朝向「落地服務」的方向發展，有望為國內業者帶來一波新商機。

目前的AI語音助理使用者，經常要面對網路環境不穩定，導致使用過程被中斷的無奈現象。但隨著Google、Amazon在2018年下半年提出終端裝置（On-Device）AI語音助理的應用發展概念，使用者未來即使是在網路離線的狀態下，仍然可以使用部份的AI語音助理功能。

資策會MIC資深產業分析師林巧珍表示，美國的消費者，因為AI語音助理內建至各類型智慧裝置與智慧家具的趨勢，而產生的隱私疑慮聲浪與日俱增，已經成為美國消費者採購商品的主要考量因素之一。

根據資策會MIC的調查結果顯示，台灣使用者採購AI語音助理的優先考量因素，前三名分別為「可靠性與連網穩定性、個資隱私保護、價格接受度」。資深產業分析師林巧珍認為，這次的調查結果首度呈現消費者對於隱私權的重視遠超過產品價格，未來業者在推出邊緣或離線AI語音助理應用時，也必須同時兼顧消除使用者隱私權疑慮的服務品質。

林巧珍表示，預期未來兩年，相關邊緣或離線AI語音助理的應用產品將明顯攀升，多款模型「分散在眾多終端裝置上訓練」的情境將愈見普遍，AI語音助理將從雲端服務朝向「落地服務」的方向發展。

資策會MIC表示，「落地版」AI語音助理應用普及化將嘉惠國內業者。雖然在「純雲端」的AI語音助理時代，國內相關業者掌握許多AI語音助理裝置的關鍵零組件與組裝訂單。

但是過往以雲端運算為主流的發展模式，終端裝置的運算效能與記憶體空間等因素，沒有在發展過程中獲得較多的關注，導致國內業者，雖然擁有強大的硬體技術能力，也搭上AI語音助理的發展浪潮，卻還是難以持續的創造穩定獲利。

林巧珍認為，落地版AI語音助理必須持續朝向「瘦身與壓縮」的方向發展，以符合現行終端裝置的硬體限制，但是又要同時滿足消費者的無限需求，想要提供愈多的功能服務，就會涉及愈多的演算法。

所以預期未來的AI語音助理終端裝置的運算效能、記憶體空間，都還需要更進一步的提升，才能實現真正的離線應用情境，就會帶動AI晶片（AI on chip）與相關零組件規格的需求攀升，有望為國內業者帶來一波新商機。

語音助理雲端服務資策會AI
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