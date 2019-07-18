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最後一波倒數中

這飯店竟請到兒童屆超級偶像 還供自助餐吃到爽

2019-07-18 02:16經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

家長們，還在煩惱要把小孩帶去哪放電嗎？台北美福飯店將於8月18日邀請兒童界的超級偶像「泡泡哥哥」及「香香姐姐」一起在飯店內與小朋友們同樂，除了一起扭腰擺臀唱唱跳跳，把電力一次放光，美福飯店還準備自助餐讓父母享用。

家長看到這個訊息後，一定會問，這個活動還真的能把小孩電力「榨乾」，但會不會很貴？包含見面會活動及自助餐美饌，7月31日前享早鳥優惠價，大人每位只要990元、7歲-12歲小朋友680元，6歲以下小小孩280元，對一家五星級飯店而言，這個價格跟活動內容，真的是太對得起辛勞的父母了。

「泡泡哥哥」及「香香姐姐」在YouTube上有超過17萬訂閱粉絲，他們將於8月18日，在美福飯店擁有百坪的無柱宴會廳推出《波波星球FUN暑假》假日親子活動，大家跟著泡泡哥哥唱唱跳跳、動動小手小腳，活力滿滿放暑假。

活動後還可品嚐台北美福宴會廳準備的中、西式自助美饌，還有使用法國發酵麵粉及奶油等頂級材料製成的繽紛甜點。

此外，一旁還有親子互動遊戲機，以及提供有《迪士尼美語》相關服務，擁有百萬亞洲孩童喜愛的寰宇家庭所帶來的美語體驗，爸爸媽媽於炎炎夏日帶著小朋友一起邊吃邊玩，清涼、悠閒地歡度親子時光。

7月22日至8月5日台北美福大飯店Facebook《波波星球FUN暑假》還舉辦粉絲抽獎活動，留言並分享即有機會免費參加見面會。

兒童界的超級偶像「泡泡哥哥」及「香香姐姐」將於8月18日在美福飯店與小朋友們見面...
兒童界的超級偶像「泡泡哥哥」及「香香姐姐」將於8月18日在美福飯店與小朋友們見面。美福飯店／提供
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台北美福大飯店宴會廳佔地超過百坪，空間偌大，讓小朋友可以盡情的奔跑玩耍。美福飯店...
台北美福大飯店宴會廳佔地超過百坪，空間偌大，讓小朋友可以盡情的奔跑玩耍。美福飯店／提供
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《波波星球FUN暑假》活動備有親子互動遊戲機，大螢幕更播放有寰宇家庭的英語影音，...
《波波星球FUN暑假》活動備有親子互動遊戲機，大螢幕更播放有寰宇家庭的英語影音，現場亦展示有寰宇家庭多樣化的迪士尼美語教材可選購，邊吃邊聽，寓教於樂。美福飯店／提供
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親子暑假遊戲機
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