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鴻海集團 整合大面板資源

2019-07-18 00:22經濟日報 記者尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導

鴻海集團大面板資源傳出將大整合，就此衝刺集團8K+5G生態技術布局。日本媒體報導，鴻海集團投資的夏普有意評估重新購回10代面板廠SDP（堺工廠）股權，進而讓SDP收納為夏普子公司。

鴻海集團大面板資源傳出將大整合，就此衝刺集團8K+5G生態技術布局。 路透
鴻海集團大面板資源傳出將大整合，就此衝刺集團8K+5G生態技術布局。 路透
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相關訊息是鴻海集團副總裁、夏普會長暨社長戴正吳，在夏普於大阪的公開活動接受媒體訪問透露。至昨（17）日截稿前，夏普未進一步補充收購SDP股權與價格等細節。

夏普目前是SDP第二大股東，持股比率約26.71%，鴻海創辦人郭台銘個人投資的SIO（超視堺國際）則持有SDP股權53.05%，居第一大股東。

SDP成立於2009年，目前月產能約8萬片。SDP先前因虧損，於2012年夏天引進郭台銘個人投資的SIO注資，夏普再於2016年12月底，將持有SDP部分股權賣給郭台銘個人持股的SIO，讓SIO對SDP出資比重提高至五成以上。

鴻海集團傳出有意整合面板資源，以及群創實施庫藏股激勵市場信心，群創昨日收漲7%收7.92元，並爆出逾30萬張大量，帶動面板族群昨在台股成表現最強勢族群；鴻海股價未能守住80元整數關卡，終場以79.3元作收，下跌0.7元。

產經新聞與日本經濟新聞、每日新聞等日本媒體報導提到，戴正吳說，如果可行的話、若能將SDP納為子公司將是夏普發展8K以及5G的必要基礎，有助提高市場競爭力。

日媒並披露，夏普強化信賞必罰制度，依據員工貢獻提高獎金。戴正吳預告，夏普將在2020年將員工獎金支付次數，由每年二次提高為四次，依據每季的業績表現隨時調整。

SDP在2018會計年度淨損284億日圓（約新台幣82.5億元），主要受到夏普電視在中國銷售萎縮所衝擊。SDP在2017年度獲利43億日圓，2016年淨損592億日圓。

夏普2019年7月16日也在日本大阪總部舉辦夏普創意中心開幕，該區域也是新的員工宿舍，LOGO並標示夏普工匠住所以及誠意館等，至於舊館夏普早春寮則因老舊預計拆除。

鴻海集團面板事業布局 鴻海集團面板事業布局
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