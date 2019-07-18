日韓貿易戰 DRAM價狂飆

日本管制三大電子業耗材出口南韓，市場憂心不利三星、SK海力士生產記憶體，帶動買盤積極進場補貨，推升報價。根據Bernstein彙整資料，過去一周DRAM現貨價狂漲近12%，漲勢為2017年來首見。DRAM報價大漲，將有助南亞科等台廠旺季營運。 過去一周DRAM現貨價狂漲近12%，漲勢為2017年來首見。DRAM報價大漲，將有助南亞科等台廠旺季營運。 路透 分享 facebook

台灣相關個股近期股價也隨之起舞，南亞科、旺宏、華邦電、群聯等，本月以來漲幅都超過一成，南亞科、群聯更在除息後火速填息，凸顯市場交投火熱。

Bernstein分析師並指出，三星、SK海力士等南韓記憶體製造商正在調高第3季合約價；儘管客戶試圖壓低價格，但日韓貿易戰引發的供給疑慮促使客戶小幅增加庫存，只能在議價時讓步。消息人士指出，自從管制措施生效以來，日本未曾批准出口。

野村證券分析師認為，若製造過程持續延誤，可能打亂記憶體生產。許多南韓公司的原料庫存量約為一個月，如果日韓爭端延續超過這個時間，顯然會對晶片生產造成負面影響。這種供給緊縮的可能性，讓全球半導體市場反彈速度較預期更快。

華爾街日報報導，日韓貿易戰這類「黑天鵝事件」最終會持續多久難以預料。由於日本電子製造商與南韓記憶晶片業者存在互賴關係，使兩國情勢更加詭譎多變。

不過，在報價短線大漲後，也有分析師開始提出示警，認為此波漲勢可能只是曇花一現，畢竟庫存和需求等基本面仍有諸多變數。

摩根士丹利便認為，長期而言，日韓貿易戰不會影響DRAM定價，DRAM漲勢最終可能僅是曇花一現，記憶晶片的供需面臨空前差距。消息一出，美國記憶體晶片大廠美光（Micron）16日股價重摔逾3%，17日早盤則在平盤附近震盪；三星、SK海力士17日跌幅則超過1.7%。

投資研究機構Lynx Equity則說，投資人應對美光獲利了結，理由是美光旗下核心記憶體業務可能遭遇更多逆風，導致股價回吐今年來部分漲幅。

目前記憶晶片的庫存仍處於供應過剩的狀態。研究機構S&P Capital IQ的數據顯示，美光的庫存達到151天，較過去五年平均值高逾60%，三星的庫存為83天，SK海力士為105天，都比去年高。

【記者簡永祥／台北報導】日韓貿易戰帶動DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨價漲勢，南亞科、旺宏、群聯等國內業者都認為，南韓記憶體晶片大廠庫存變化將是未來價格是否持續堅挺的關鍵，若日本管制三大關鍵電子耗材輸韓的狀況未解，將造成南韓記憶體產出受阻，恐再推升二大記憶體漲勢 。

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛表示，近期不確定因素交錯複雜，美中貿易談判及日本對南韓管制半導體關鍵原料，影響需求和供應鏈變化最為關鍵，還要持續觀察。