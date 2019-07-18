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台灣大揪伴 響應減碳

2019-07-18 00:47經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大總經理林之晨號召逾百家供應商共同響應企業永續。 台灣大／提供
台灣大哥大總經理林之晨號召逾百家供應商共同響應企業永續。 台灣大／提供
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台灣大哥大昨（17）日舉辦年度「供應商交流大會」，號召逾百家供應商響應企業永續，帶頭推動產業供應鏈減碳。台灣大總經理林之晨表示，今年將針對供應商發放碳盤查問卷，藉科學化方式，逐步達成2030年供應鏈減碳20%的目標。

台灣大積極投入企業社會責任，關注環境及減碳議題，上月通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查，顯示減碳績效卓越並勇於設定目標受到國際認證。

台灣大更號召供應商加入永續供應鏈。林之晨說，期望與供應鏈廠商共同落實企業社會責任，發揮永續管理的加乘效應，為環境與社會共創美好價值。

台灣大表示，近年來以世界標準設計供應商CSR自評問卷，針對一級關鍵供應商實施風險評鑑，評選出去年永續治理表現亮麗的八家企業，包括獲績優廠商獎的台灣諾基亞、仲琦科技、台達電、台灣愛立信、盈正豫順、栢誠開發科技，以及獲得卓越進步獎的智匯亞洲及長餘國際。

台灣大指出，台達電從產品設計、生產到營運、人員教育等面向皆整合永續精神，樹立典範，因此邀請台達電分享推動CSR經驗，激勵供應夥伴。

科技巨擘蘋果、微軟近年均藉著自身影響力推動永續供應鏈，台灣大說，多年來不僅自我要求積極節能，促成2G、3G關站以降低全台碳排量，更積極推動5G的「共頻、共網、共建」，並透過供應鏈體系，引導合作夥伴加入減碳行列。

台灣大指出，去年進行供應商碳盤查教育訓練後，今年將展開供應鏈溫室氣體排放量盤查，委託第三方設計碳盤查問卷、協助重點廠商確認盤查數據，收集供應商碳足跡量化資料後，以科學化方式檢視碳排放量熱點並進行碳管理，規劃以2020年排放量為基準，帶領夥伴於2030年達成供應鏈減碳20%的目標。

台灣大為與供應商共創世界級的永續供應鏈，2016年加入全球永續議題e化倡議組織（GeSI），2017年首度導入GeSI開發的E-TASC供應鏈管理平台；2018年起邀請供應商加入，供應商可自我檢核，並透過平台的資訊揭露，讓全球資通訊產業看見供應商在勞工人權、職場健康安全、企業道德和環境保護表現，帶來更多全球商機與發展。

台灣大將於8月6日召開「循環經濟論壇」，向供應商倡議循環經濟於電信科技業的重要性，以再生循環利用的思維，取代線性經濟裡物料消耗廢棄的宿命，期望產業鏈共襄盛舉，發揮對環境與社會的使命感。

台灣大哥大減碳台達電
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