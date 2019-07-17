科法斯最新政治風險報告 非洲大陸衝突加劇

2019-07-17 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



全球信用保險集團科法斯17日表示，最近在非洲發生的一系列衝突、恐怖主義以及社會政治緊張局勢，短期內未見緩和跡象，非洲將繼續在脆弱與不安定的狀況中煎熬。

非洲大陸諸國在近幾十年來反覆遭受不同強度和性質的衝突侵襲，導致這些國家投資與貿易量下滑，延緩了部分國家的發展速度。在科法斯最近一期的政治風險報告中，科法斯不僅剖析了衝突的最新走勢，還有隨之而來的不穩定性風險對該地區經濟發展所帶來的影響。

報告指出，在與薩赫勒（Sahel）地區不僅出現伊斯蘭群體相關的衝突和不同政治派系的衝突，有時甚至因為不同種族、宗教、乃至語言之間引發其他錯綜覆雜的衝突，科法斯的政治暴力指標顯示，相比21世紀初，地區內暴力活動正重新抬頭。

2018年，整個非洲所發生衝突數量幾乎是十年前的兩倍。

受害者數量也翻倍，30年來年死亡人數第三次突破7萬人（第一次為1990-1991年波灣戰爭期間，第二次為1999-2000年衣索比亞與厄利垂亞戰爭期間）。

與此同時，恐怖主義也以另一種政治暴力形式大肆擴散，尤其是已經在衝突陰影籠罩下的地區。

在未來數月內，哪些國家將遭遇不安定性衝擊？在阿爾及利亞和蘇丹之後，如今的運動浪潮似乎將會在撒哈拉以南非洲湧現。

儘管非洲大陸早在上世紀90年代初便普遍開始了其民主實踐，至少是採取了選舉制度，但最近在剛果民主共和國、蘇丹和阿爾及利亞所發生的一切似乎顯示，民主制度也並不必然帶來穩固的政治和制度框架。

而且，2011年在北非和中東上演的茉莉花革命顯示，由於引發社會衝突的條件不斷升溫（互聯網接入、人口壓力等），社會經濟壓力使民眾情緒激化（尤其是失業和普遍貧困）加劇，令非洲部分國家面臨更加不穩定的將來。

儘管其風險未必大到導致利比亞內戰那樣的大規模衝突或政權更叠，但脆弱的社會經濟局勢在長期來看仍將帶來動蕩不安，最低限度也會為政治環境帶來諸多不確定性。

科法斯的政治及社會脆弱性指數表明，十個國家（安哥拉、喀麥隆、查德、吉布地、埃及、衣索比亞、茅利塔尼亞、莫三比克、烏干達和剛果民主共和國）將會遭遇或繼續受到政治動蕩的折磨。

在風險不斷提升的背後，從更長期的角度來看，信息傳播的條件和工具不斷改進將會是其他國家潛在的動亂根源。