台灣大號召百家供應商 推動產業供應鏈減碳

2019-07-17 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大(3045) 今(17)日舉辦「供應商交流大會」，號召逾百家供應商共同響應企業永續，帶頭推動產業供應鏈減碳；總經理林之晨特別出席，且頒獎表揚去年永續管理績效出色的8家企業，感謝供應鏈夥伴對台灣大CSR理念的配合與支持，今年更將針對供應商發放碳盤查問卷，藉科學化方式逐步達成2030年供應鏈減碳20%的目標。

林之晨表示，期望與供應鏈上下游廠商共同落實企業社會責任，發揮永續管理的加乘效應，為環境與社會共創美好價值。台灣大近年來以世界級標準設計供應商CSR自評問卷，並針對一級關鍵供應商實施風險評鑑，評選出去年永續治理表現亮麗的8家企業，包括獲績優廠商獎的台灣諾基亞、仲琦科技、台達電、台灣愛立信、盈正豫順、栢誠開發科技等6家，以及得到卓越進步獎肯定的智匯亞洲及長餘國際2家。

其中，台達電從產品設計、生產到營運、人員教育等面向皆整合永續精神，樹立傑出典範，今日也應邀分享推動CSR經驗，激勵與會的供應夥伴們。

國際間將「循環經濟」視為落實聯合國17項永續發展目標（SDGs）的關鍵策略，台灣大身為全台首家全面回應SDGs的企業，今年在年度供應商CSR自評問卷加入「循環經濟」題組，以了解供應商在提高物質使用效率的努力與投入，台灣大並將在8月6日召開「循環經濟論壇」。