看好創作者PC 英特爾攜手供應鏈品牌廠打長期戰

2019-07-17 13:02 中央社 台北17日電



晶片大廠英特爾（Intel）。路透 分享 facebook 晶片大廠英特爾（Intel）引述內部調查指出，全球超過2億人使用PC（個人電腦）創作內容，因看好創作者PC潛力，英特爾將開始教育市場，攜手供應鏈及品牌廠一起打「長期戰」。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總監林秀娟今天在記者會表示，創作者PC最近一、兩年開始興起，以往消費者想到效能最強的PC機種是電競機，而台灣是成熟的電競市場。根據研究機構IDC調查，今年第1季電競筆電占台灣消費性筆電超過20%，比例在亞太區居冠，顯示台灣的高階PC市場已非常成熟。

不過，林秀娟指出，電競需求與創作者需求有很大的不同，必須思考如何提供能滿足創作者需求的設備，讓他們創造出更好的內容，因此創作者PC產品開始吸引很多PC品牌廠的關注，目前市場上已有超過20個創作者PC產品。

根據英特爾內部調查，全球超過2億人使用PC創作內容，包括照片及影片等多媒體、內容串流、2D與3D設計、程式設計等。

英特爾調查也顯示，在創作者之中最大的族群是Prosumer（生產性消費者），其中59%對創作者PC有興趣；創作者約每2.5年需要換新電腦，比一般消費者換機週期的3.3年快9個月，最大原因是中央處理器（CPU）效能要能支援創作需求。

林秀娟表示，從業務和行銷角度來看，最重要的是把好的產品介紹給消費者，創作者PC是英特爾現在開始努力推廣的類別，會開始教育市場，並攜手供應鏈及PC品牌廠夥伴們，推出更符合創作者需求的產品。她也坦言「這是長期戰，不是短期戰」，期待能像3到5年前的電競市場一樣蓬勃發展。