2020年AI商機爆發 台積電5奈米大啖AI商機

2019-07-17 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



2020年人工智慧需求全面引爆，根據國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）最新調查顯示，今年全球企業採用人工智慧速度大幅成長，明年部署人工智慧專案數量更出現倍增。AI晶片進入高速成長階段，晶圓龍頭台積電（2330）7奈米已成功產出、全球市佔第一，2020年第1季5奈米開始量產，一推出即大啖AI商機，全球市占率快速攀升。

顧能對國際大企業進行調查發現，目前使用人工智慧或機器學習的企業平均正進行4個相關專案，而59%受訪者表示目前已部署人工智慧技術。受訪者預期未來12個月內將新增6件，而到了2022年，這些企業預期手上平均會有35件進行中的人工智慧或機器學習專案。

顧能研究副總裁Jim Hare表示，發現企業今年採用人工智慧的速度大幅成長，人工智慧專案數量也隨之上揚，代表企業可能需要進行內部重組，確保人工智慧專案具備適當的人力和資金。

人工智慧基石建立於AI晶片誕生，晶片製造需要晶圓代工產出，台積電長期看好人工智慧帶給半導體產業持續成長動能，總裁魏哲家曾指出，5G時代來臨，在一堆資訊加上人工智慧，將資訊聚集起來，整理分析做出最佳判斷，台積電判斷未來5G及AI將改變人類生活，而5G與AI一定要有半導體，台積電將增加客戶在5G及AI產品發展。

台積電目前7奈米製程已成功量產人工智慧晶片，成為推動人工智慧的一項關鍵技術，預期明年5奈米進入量產，更先進製程技術與客戶的創新互相結合，將大幅提昇人工智慧運算能力，2020年進入AI爆炸時代，台積電是最大受惠者、大啖AI商機。