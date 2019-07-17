主攻手機鏡頭…大立光 退出車用市場

2019-07-17 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉芳妙 ／台北報導



大立光決定退出布局逾五年的車用鏡頭市場。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大立光決定退出布局逾五年的車用鏡頭市場。據了解，大立光已通知汽車鏡頭客戶，現有機種生產完後將不再延續，而推掉的客戶訂單之一即為電動車大廠特斯拉（Tesla）。大立光將集中資源，全力衝刺智慧手機鏡頭，明年擬推出逾一億畫素高階鏡頭，鞏固霸主地位。

針對車用鏡頭布局，大立光昨低調回應，目前重心放在手機鏡頭，車用鏡頭將不再放資源進去。

大立光是全球塑膠鏡頭的龍頭，因為搭上智慧手機搭載鏡頭的熱潮，大立光挾塑膠鏡頭技術、良率及產能規模三大優勢，讓大立光稱霸全球智慧手機鏡頭市場。

目前大立光在中國仍有東莞、蘇州兩座廠，但兩廠合計員工數不到千人，主要以玻璃鏡頭及後段檢測為主，東莞是玻璃鏡頭主要生產基地，台灣才是塑膠鏡頭生產及研發重鎮，員工數已七千人，一消一長，可以看出大立光兩岸布局的動態。

大立光執行長林恩平一度看好車用市場發展前景，他在二○一三年時曾指出，一輛汽車至少要用八顆鏡頭，以一年一千六百萬輛的汽車市場規模估計，至少需五億顆，這是大立光未來鎖定的市場。

不過，林恩平在去年十月法說會上，針對法人提問車用鏡頭發展時首度透露，「目前且戰且走，沒有一定的策略，不會太積極，因為有更重要的鏡頭發展中，主要仍為手機應用。」林恩平一席話，暗示對車用市場策略的轉向。

近年隨著大立光營收及產能規模不斷擴大，加上主力戰場的智慧手機規格快速升級，多鏡頭趨勢成形，良率挑戰大，消耗更多產能，去年內部重新檢討車用市場策略，決定壯士斷腕，將資源集中聚焦手機鏡頭發展。

智慧手機鏡頭規格持續升級，尤其大陸華為等一線手機品牌，高階旗艦機搭載三鏡頭，其中一顆鏡頭已逾四千萬畫素，據了解，目前四千八百萬畫素以上的市場「缺很大」，且價格是五顆以上的一千六百萬畫素，高階鏡頭幾乎都是大立光獨占市場，加上鏡頭片數最高已達七Ｐ（七片塑膠鏡片），大立光已設計導入 (design in）八Ｐ中，外界預期，最快明年即可問世。

據了解，目前大立光車用鏡頭營收占比僅個位數，對比年營業額五百億元規模的大立光而言，車用鏡頭的「投資報酬率」太低。