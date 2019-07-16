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經濟解析／期待郭台銘重掌舵？ 外資先按讚

2019-07-16 17:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘在國民黨總統初選中落敗，外界對他的下一步動向高度關注，認為將不僅是牽動政治圈及鴻海的未來，雖然郭台銘連兩天來並未公開露面，僅在臉書上貼文表達心境，但是法人則是用行動來傳達對郭台銘重新掌舵的期許，外資率先連續2天買超，大有投下郭董重回鴻海贊成票的意味存在。

郭台銘用90天的時間拚國民黨總統初選，雖然最後還是敗給了韓國瑜，但因為郭台銘取消了原訂要舉辦的記者會，改以發出簡短的聲明恭喜韓國瑜，且強調對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，聲明內文僅228字；另外，在15日的深夜也在臉書發文，簡單說明輸了初選的心境；外界則是認為郭台銘對未來動向留下伏筆。

不過，從市場及鴻海近兩天的表現來看，似乎投資人、法人對郭台銘初選失利並不在意，且隱隱有他能重回鴻海掌舵的期待；鴻海股價連漲兩天，外資也是連續買超兩天，且買超力道明顯加強，15日外資買超鴻海6,104張，今日買超增至16,531張，另外，自營商也轉為買超3,533張。

法人指出，統計從郭台銘宣布參選國民黨總統初選以來，從4月18日到7月16日，外資合計賣超鴻海14萬8,085張，其中在5月間更曾一度連續賣超14天；但是，在初選結果公布後，卻是一連兩天買超鴻海，股價也重回80元，且突破季線反壓；法人表示，從外資的動向也隱約透露出，對郭台銘重回鴻海投下贊成票。

證券分析師黃漢成表示，在初選的民調差距這麼大的情況下，郭台銘應該會慎重考慮下一步的動向，至於鴻海，他還是具有主導及影響力，連續兩天股價上漲，反映的是基本面的題材，目前位相對低，加上下半年的旺季題材，未來成長仍然看好。

華南投顧董事長儲祥生表示，從另一個角度來看，郭台銘不選也不是件壞事，從股價表現來看，透露出市場對郭台銘重回鴻海主持大局的期待，加上股價也悶了一段時間了，在進入下半年旺季，蘋果新機拉貨等題材，都有助基本面的表現。

事實上，鴻海連兩日股價上漲，法人分析主要有兩大關鍵，一是蘋果新iPhone將發表，在日韓貿易戰紛爭下，某美系大型投行調高iPhone第3季銷售預估值到4,800萬支，對鴻海來說，將是下半年重要成長動能。

另外，郭台銘為了選舉辭去董事長，但是法人認為，在初選過後，他將有更多的時間關注鴻海的大方向，即使沒有擔任檯面上的職務，仍將會是重要決策的主導人，這個心態也是推升鴻海股價上漲的重要因素。

法人普遍不評論郭台銘是不是會堅持參選總統，目前也有不同的看法，但以傾向應該是不會參選居多，因為法人認為，即使參選也未必是好事，至於最後會如何發展，是否會參選?還是要觀察。

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