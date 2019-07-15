日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



日韓大打貿易戰，全球市場屏息關注，外資圈有滙豐證券今（15）日首度發布報告表示，若日本限制半導體原料出口，可能導致三星7奈米訂單被迫轉給台積電（2330），並提出最壞情境假設：三星明年7奈米訂單若全數轉走，台積電獲利看增7%。

滙豐情境假設，三星無法接手7奈米訂單，而且全數轉給台積電，將帶動台積電今、明、後年的營收看增0.3%、3.6%、6.5%，獲利看增0.6%、6.9%、12.8%，每股純益（EPS）潛在增福則為0.5%、6.8%及12.6%。其中，明年獲利影響特別被提前於報告首頁做說明。

滙豐駐韓國半導體及OLED產業分析師Ricky Seo表示，各界對日韓雙方可能如何發展，都還沒有定論，但他認為應慎防日本限制出口，演變為貿易禁令，對於韓國半導體和全球科技業的衝擊進一步擴大。

Ricky Seo指出，假設禁令成真，三星有七到九成的半導體原料倚賴日本進口，7奈米訂單可能被迫轉給台積電。因此滙豐團隊率先提出假設，最差情況是三星全面掉單，則與台積電的獲利將有此消彼長的變化。

Ricky Seo認為，現在最好的策略是優先買進台積電，台積電中長期表現會優於三星；目前滙豐同步給兩家公司「買進」評等，台積電的目標價為271元。

另外在記憶體和化工材料廠方面，滙豐建議持續買進韓國海力士，及有望受惠轉單的韓國半導體化工材料製造廠Soulbrain。

Ricky Seo表示，日韓貿易戰對記憶體產業的影響是好是壞，取決於僵局的延續時間，若止於短期，記憶體廠在4到6月內耗完庫存，缺貨可能導致價格急漲，就有利廠商，但若演變為延長賽，記憶體廠可能轉向承受損失，因為終端需求無法承受高漲的價格，將反向走弱。