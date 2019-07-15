親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

男星淪性侵犯 姜至奐認了伸狼爪

日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

日韓大打貿易戰，全球市場屏息關注，外資圈有滙豐證券今（15）日首度發布報告表示，若日本限制半導體原料出口，可能導致三星7奈米訂單被迫轉給台積電（2330），並提出最壞情境假設：三星明年7奈米訂單若全數轉走，台積電獲利看增7%。

滙豐情境假設，三星無法接手7奈米訂單，而且全數轉給台積電，將帶動台積電今、明、後年的營收看增0.3%、3.6%、6.5%，獲利看增0.6%、6.9%、12.8%，每股純益（EPS）潛在增福則為0.5%、6.8%及12.6%。其中，明年獲利影響特別被提前於報告首頁做說明。

滙豐駐韓國半導體及OLED產業分析師Ricky Seo表示，各界對日韓雙方可能如何發展，都還沒有定論，但他認為應慎防日本限制出口，演變為貿易禁令，對於韓國半導體和全球科技業的衝擊進一步擴大。

Ricky Seo指出，假設禁令成真，三星有七到九成的半導體原料倚賴日本進口，7奈米訂單可能被迫轉給台積電。因此滙豐團隊率先提出假設，最差情況是三星全面掉單，則與台積電的獲利將有此消彼長的變化。

Ricky Seo認為，現在最好的策略是優先買進台積電，台積電中長期表現會優於三星；目前滙豐同步給兩家公司「買進」評等，台積電的目標價為271元。

另外在記憶體和化工材料廠方面，滙豐建議持續買進韓國海力士，及有望受惠轉單的韓國半導體化工材料製造廠Soulbrain。

Ricky Seo表示，日韓貿易戰對記憶體產業的影響是好是壞，取決於僵局的延續時間，若止於短期，記憶體廠在4到6月內耗完庫存，缺貨可能導致價格急漲，就有利廠商，但若演變為延長賽，記憶體廠可能轉向承受損失，因為終端需求無法承受高漲的價格，將反向走弱。

此外，他也說，日本在限制三大半導體原料進口後，可能進一步限制鋰電池材料進口，若成真亦不利韓國半導體。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
分享

台積電半導體三星
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

神盾：尊重智財權 無侵害他人權益

2019-07-15 20:29

台中軟體園區新亮點 KAWS創作雕塑啓用

2019-07-15 18:11

仁寶攜手嘉義市 推體感運動場域

2019-07-15 17:56

亞太電信拚轉型 布局AI邊緣運算

2019-07-15 17:05

女力抬頭！台積電女性主管晉升管道優於男性

2019-07-15 15:07

日管制3關鍵材料 三星取得應急庫存

2019-07-15 00:24

陳俊聖專訪 ／宏碁雙重轉型 開闢新藍海

2019-07-15 00:05

陳俊聖專訪 ／經營策略…孫子兵法指路

2019-07-15 00:03

陳俊聖專訪 ／宏碁發展新事業 打造大艦隊

2019-07-15 00:02

黑名單效應發酵 華為美國子公司擬裁員

2019-07-15 00:01

財經觀點／5G釋照 應考量的變與不變

2019-07-14 23:58

三星改造折疊機 台系鏈振奮

2019-07-14 23:34

記憶體漲價 威剛、十銓限量供貨

2019-07-14 23:32

5G手機升溫 三族群來電

2019-07-14 23:30

四年後 5G手機市占將過半

2019-07-14 23:29

京東方 可望獲蘋果OLED單

2019-07-14 23:28

三星新折疊機設計新穎…凸顯差異性

2019-07-14 23:27

配角扶正…折疊機成長受期待

2019-07-14 23:27

日韓貿易戰開打…兩大記憶體 爆雙漲效應

2019-07-14 23:16
看更多

熱門文章

【重磅快評】從希斯洛機場看長榮航地勤爭出勤獎金

2019-07-15 10:16

長榮航地勤津貼調解再破局 公司發四點聲明

2019-07-15 12:49

工具機廠度小月 放無薪假

2019-07-15 00:25

中鋼「擰毛巾」 節流大作戰

2019-07-15 00:16

三星改造折疊機 台系鏈振奮

2019-07-14 23:34

日韓貿易戰開打…兩大記憶體 爆雙漲效應

2019-07-14 23:16

地勤爭權益 長榮15日再勞資協商

2019-07-14 23:44

記憶體漲價 威剛、十銓限量供貨

2019-07-14 23:32

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

2019-07-15 15:21

工會爭地勤罷工津貼未果 長榮：兩面手法難苟同

2019-07-15 12:57

工會爭地勤獎勵 長榮：堅守崗位延長工時有酬勞

2019-07-15 08:54

暑假出國幫你精算！3大神器 利率匯率兩頭賺

2019-07-15 09:00

5G手機升溫 三族群來電

2019-07-14 23:30

65歲備千萬退休金 你可以這樣做...

2019-07-15 14:10

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57

人生逆轉勝？收掉事業資遣員工 他賣公司資產進帳4千萬

2019-07-15 15:15

台酒加速轉型 鋪路民營化

2019-07-15 00:17

大銀行增提管理資本 有緩衝期

2019-07-14 23:36

訪Gogoro智能工廠 陳其邁：電動車補助不變

2019-07-15 15:10

陳俊聖專訪 ／宏碁雙重轉型 開闢新藍海

2019-07-15 00:05

日管制3關鍵材料 三星取得應急庫存

2019-07-15 00:24

一銀深耕海外 再下一城

2019-07-14 23:19

散戶、大戶一起落跑 6月人民幣存款跌至近五年半新低

2019-07-15 17:08

因長榮罷工忙翻 地勤累倒住加護病房

2019-07-14 23:44

台籍分析師在陸被捕 證期局透過窗口了解

2019-07-14 23:29

旭富、美時錢景 法人看好

2019-07-14 23:06

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

系統性重要銀行／專家：一家都不能倒

2019-07-14 23:29

京東方 可望獲蘋果OLED單

2019-07-14 23:28

女力抬頭！台積電女性主管晉升管道優於男性

2019-07-15 15:07

挪用客戶資金？理專如果有這九種行為就要注意了

2019-07-15 19:26

中鋼轉投資貢獻度 備受期待

2019-07-14 23:54

系統性重要銀行／金管會監管加壓 兩原因

2019-07-14 23:29

私人買賣未上市股票 要稅

2019-07-14 23:02

陳俊聖專訪 ／經營策略…孫子兵法指路

2019-07-15 00:03

ETF投信 包辦七大境內基金業者

2019-07-14 23:22

長榮航空與長榮企工第二次調解 仍無共識

2019-07-15 13:45

福星朱董 攔下潤寅增貸

2019-07-14 22:59

郭董參選失利 專家：仍掌鴻海實權

2019-07-15 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top