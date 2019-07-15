郭董參選失利 專家：仍掌鴻海實權

2019-07-15 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



在初選期間辭去鴻海董事長的參選人郭台銘，未來仍不確定是否回鍋鴻海。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook 國民黨總統初選結果15日揭曉由高雄市長韓國瑜出線，而在初選期間辭去鴻海董事長的參選人郭台銘，未來仍不確定是否回鍋鴻海。不具名會計師分析，郭台銘即便卸下董事長職位，無論從持股、董事席次以及人事面，恐怕都還是扮演著鴻海的主要決策者。

郭台銘於鴻海6月股東會正式卸下董事長與總經理職位，但仍是持股約莫一成的大股東，同時也在6月股東會改選中保有自身一席董事的身分。會計師表示，股東與公司之間最主要的權利義務，即在於獲配股利以及董監事選舉相關權利，在逾半股權股東聯合的狀況下，還具有股東會的召集。

會計師指出，以郭台銘保留自身董事席次的作法來看，董事會作為公司實質決策的單位，董事身分對公司的營運、財產配置皆存在非常大的影響力，佐以郭台銘身兼創辦人的身分，無論是在董監事席次以及公司人事的安排上，即便不是董事長、即便宣稱不再插手鴻海事，但手上還是握有實質影響力，甚至可說是控制力也不為過。

會計師表示，目前尚無法判斷郭台銘下一步是回鍋董事長，或是持續投入政局挑戰大位，但需要注意郭台銘過去曾說願意自掏腰包來補貼政策，然而公司治理必須獨立，私庫沒辦法通向公庫，即便郭台銘在鴻海具有實質影響力，「自掏腰包」這種做法的可能性並不高。