台中軟體園區新亮點 KAWS創作雕塑啓用

2019-07-15 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中軟體園區成為中部地區新亮點，由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF(Best Friend Forever，永遠的好朋友)為主題的全新創作雕塑「KAWS BFF Sculpture」，今日在園區的Dali Art藝術廣場揭幕。記者宋健生/攝影 分享 facebook 台中軟體園區成為中部地區新亮點，由美國知名藝術家KAWS創作，以BFF(Best Friend Forever，永遠的好朋友)為主題的全新創作雕塑「KAWS BFF Sculpture」，今(15)日在園區的Dali Art藝術廣場揭幕，吸引大批粉絲到場。

中陽藝術為了這次活動，請來藝術家KAWS本人與策展人SK Lam，以及藝人小豬共同為活動剪綵。

小豬表示，自己持續關注KAWS已經20年，但一開始很少人知道，後來有了IG才和大家一起分享；而KAWS的魅力除了公仔，還有就是跟很多產品、衣服的結合，成功的原因在於他持續散發藝術家的魅力。

粉絲除了親見KAWS的全新作品，也搶著收藏KAWS BFF六吋毛絨公仔，連日來在藝術廣場現場開賣，由於數量有限，吸引大批排隊人潮搶購。

KAWS從街頭塗鴉發跡，從經典的塗鴉風格到最經典的XX眼，以及外型毛茸茸的BFF系列，都是KAWS原創的經典角色之一。

KAWS自今年初「KAWS:HOLIDAY」從台北站開始，後來再與UNIQLO聯名上衣發售，不論推出展覽或是商品，都讓粉絲為之瘋狂。

而這次在Dali Art藝術廣場登場的KAWS六吋毛絨公仔，標榜為全球唯一訂製款，許多粉絲排了兩天才買到。

台中軟體園區占地4.96公頃，主要分成鼎新電腦、網銀國際、佑順S1智匯中心、大買家Dali Art藝術廣場等四大坵塊，目前引進168件投資案，累計投資額129.08億元，超過園區開發計畫80億元招商目標，僅剩不到20%樓地板面積尚未租售。

台中軟體園區創造五大亮點，包括：中部第一座軟體園區；全國唯一所有建物都取得綠建築標章的園區；從行政院核定到完成開發工程僅18個月，締造加工區最速開發紀錄；開發時將歷史建物及老樹予以保留，科技人文並存。

另外，台中軟體園區也引進全國最大商用軟體開發商(鼎新)、全國最多人玩的線上遊藝館開發商(網銀)、全國唯一蘋果授權訓練機構(TWDC)、全國最大公車動態系統服務商(銓鼎)、全國最大CNC操作摸擬軟體開發商(仁安)等。

據了解，四大坵塊中，鼎新投資20億元設立研發大樓；網銀投資10億設立研發大樓；佑順投資15億元興建S1智匯中心，規劃12間店舖及42間辦公室；大買家投資約40億元興建Dali Art藝術廣場。