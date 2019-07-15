仁寶攜手嘉義市 推體感運動場域

2019-07-15 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



仁寶電腦總經理翁宗斌。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 仁寶電腦今（15）日發布新聞稿提到，與嘉義市政府合作，推出全民樂活體感運動中心啟動試營運，試營運期間為7月13日至7月19日，民眾可現場預約體驗免費課程，並享有購買Stampede智能運動地墊課程8折優惠，鼓勵市民齊心帶動嘉義市運動風潮。

仁寶說明，場域內包含2017世大運與2019放視大賞期間備受注目的Stampede智能運動地墊與一體式雲端健康小站，未來嘉義市民能在此量測生理數據，包含血壓、體重、體脂肪、身體水分、肌肉量、基礎代謝等，更能在運動中心專業教練團帶領之下，透過新穎的智能運動地墊享受揮汗的訓練課程。

近年仁寶集團投入智慧醫療事業發展，強調健康照護與運動風氣的形塑應以物聯網應用為基礎，協同地方政府落地發展，更為此於2019第1季成立醫療事業子公司「神寶醫資股份有限公司」，專責醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案之永續運營。

此次仁寶所承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」專案計畫，仁寶與浩鑫透過專業分工，快速且全面建造照護據點，仁寶負責嘉義市的體感運動場域建置以及雲健康管理平台研發，浩鑫則著眼於社區，深入社區據點及居家規劃並推動量測服務，並藉由物聯網科技導入市民日常使用的生活暨運動場域，結合嘉義市國民運動中心的專業師資永續經營，期許能為嘉義市成為「運動健康」城市共盡一份心力。