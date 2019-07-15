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傳出售桃園廠 定穎否認：公司營運正常

2019-07-15 15:37經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

市場傳出PCB廠商定穎電子（6251）桃園廠有意出售，定穎今（15）日否認相關訊息，並強調公司營運正常，一切事宜皆依法令規定辦理，相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。

定穎今年首季每股稅後虧損0.14元，較去年同期每股稅後虧損0.3元改善。

PCB
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